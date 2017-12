Nejtěžší bylo protlačit cestu přes rodinu a přítelkyni, říká plavec Povýšil. Z Mexika veze zlato

Jan Povýšil je jeden z nejúspěšnějších českých paralympiků a hendikepovaných sportovců. V úterý získal svou další zlatou medaili na plaveckém mistrovství světa v Mexiko City na 50 metrů volným způsobem. Na stupně vítězů ho mohl doprovodit třetí Arnošt Petráček, ten byl však kvůli nedovolené technice diskvalifikován. Rozhovor Mexiko City 14:20 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Jan Povýšil | Foto: FB Jana Povýšila

Jan Povýšil je na vozíku od úrazu v roce 1997. Má medaile už z paralympijských her v Sydney 2000 a po téměř dvacetileté kariéře v para-sportu je jedním z nejúspěšnějších českých hendikepovaných sportovců.

Povýšil je navíc i fotografem, rád fotí především prostředí závodů, kam jezdí. Navíc je velmi aktivní na sociálních sítích, což mu přináší další příznivce.

Jak tuto medaili v rámci své kariéry hodnotíte?

To je komplikované. Popravdě zatím nevím, ale pravděpodobně asi někam ke stříbru z mistrovství světa v roce 2010 nebo ke zlatu z mistrovství Evropy 2011.

Po loňské paralympiádě v Riu jste chtěl závodění nechat. Co vás přesvědčilo k pokračování?

Po Riu jsem skutečně chtěl závodění nechat. Tam bylo všechno špatně, prostě se to nějak sešlo. Ale hned po návratu z Brazílie domů se to změnilo a já se začal plaváním zase bavit. Užíval jsem si pohyb ve vodě atd.

Paralympijský vítěz Petráček usedl do motokáry. Jsem hrozný blázen, mám rád adrenalin, přiznal Číst článek

Uvažujete o paralympiádě v Tokiu 2020?

Ano, tento závod pro mě byl i díky úspěchu příjemným zpestřením a snad i nadějí směrem k roku 2020 a paralympiádě v Tokiu.

Jak se díváte na diskvalifikaci vašeho reprezentačního kolegy Arnošta Petráčka, který vás mohl doprovodit na stupních vítězů?

Hodnotit výroky rozhodčích mi moc nepřísluší. Podle záznamu - a nejen mého názoru - to však byla diskvalifikace oprávněná. Prostě porušil pravidla. Arnošt byl za podobný prohřešek diskvalifikován už jednou. Bohužel se to stává a rozhodně v tom není sám. Jsme jen lidi a můžeme udělat chybu.

Jaké bylo jet na šampionát zrovna do Mexika, které před několika měsíci postihlo ničivé zemětřesení?

Odvážné. (směje se) Nejtěžší bylo protlačit cestu do Mexika přes rodinu a přítelkyni. A přiznávám, že jako fotografa mě lákala jistá šance, že by se tu mohlo „něco stát“. Ale rozhodně nelituji, že jsem jel. I když kvůli zemětřesení a posunu mistrovství byla celá sezóna o tři měsíce delší. A navíc stála o polovinu rozpočtu navíc kvůli léčení problematického ramene.

Když máte dvě dioptrie na každým oku a marně snažilte zaostřit na výsledkovou tabuli....

A pak tam ty písmenka rozluštíte ;). pic.twitter.com/wBrJjW85KD — Jan Povysil (@JanPovysil) 5. prosince 2017