Plavec Šefl trest nečekal, ale kariéru neukončí. ‚Takhle se neodchází,‘ vysvětluje

Jak reagujete na dvanáctiměsíční trest? Je to podle vás oprávněné?

Oprávněné to asi je, když ho uložili. Nebudu ale zastírat, že jsem z něj smutný a nečekal jsem ho. Dvanáct měsíců, respektive osmnáct, když přijdu ještě o příští rok, tak jsou to téměř dva roky, a to mi přijde přísný a necitlivý.

Odvolat se k arbitráži v Lausanne neplánujete?

I kdybych to plánoval, tak jako fyzická osoba se tam odvolat nemůžu. Mě se může zastat jenom FINA (Mezinárodní plavecká federace, pozn. autora), nebo WADA (Světová antidopingová laboratoř, pozn. autora). To jsou jediné dvě organizace, které se můžou odvolat do Lausanne.

Co se tehdy v ten večer stalo?

Nic dramatického. Prostě jsem přišel na party, připili jsme si a po hodině jsem odešel. Ze slušnosti jsem se zastavil, odjel jsem v klidu domů a pak jsem druhý den podstoupil s čistým svědomím dopingovou zkoušku. Dokonce si pamatuju, že ještě před závodem, kdy jsem šel na tu kontrolu, jsem se s komisařem bavil. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být něco jinak.

Jak jste se pak dozvěděl, jak se vám kokain dostal do pití?

Dozvěděl jsem se to od svého kamaráda, kterému jsem asi po deseti dnech volal. Ten se mi přiznal, že mi to dal do pití, a už to bylo venku. Pátrání nebylo nijak těžké. Bylo to zdrcující.

Budete chtít i po uplynutí trestu se vrátit zpátky k závodění?

Plavání je můj život. Myslím, že už jsem tomu něco obětoval a dal. Nechtěl bych ukončit svoji sportovní kariéru takhle nešťastným způsobem. Samozřejmě moc nevím, co bude v květnu 2019. Nechci to takhle ukončit. Takhle se neodchází.

A jak vidíte svoje šance na olympiádu v Tokiu?

Teď nevím. Sen to je, ale když se před něj postaví taková překážka, tak člověk neví, co to s ním udělá.