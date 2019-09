‚Cesta, která mi může pomoct.‘ Plavkyně Seemanová odchází do USA, spojí tam trénink se studiem

Plavkyně Barbora Seemanová bude trénovat ve Spojených státech. Nejlepší česká juniorka minulého roku podepsala přestup na Univerzitu v Louisville, která patří v plaveckém světě k jednomu z nejlepších míst, kde se dá trénovat. Rozhovor Praha 14:24 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová se zlatou medailí za vítězství na trati 50 metrů volným způsobem | Foto: Joe Toth for OIS/IOC

Kdy tam zmizíte? Jak ta dohoda vypadá a jak je to celé naplánované?

Datum, kdy tam odletím, ještě nemám, protože příští rok je olympijský a já tam budu odlétat až po olympiádě. Hry v Tokiu jsou v červenci a srpnu, potom se vrátím domů – tak to zatím plánuju, musím se domluvit s trenérem. Je jisté, že budu mít po olympiádě asi tři týdny volno.

Pojedu normálně domů a dokončím tady svou životní éru, rozloučím se tu se všemi a potom tam odletím. Nevím přesně kdy, ale určitě to musí být před posledními dvěma týdny v srpnu, protože to tam musí být ti takzvaní prváci.

Proč tam chcete?

Chci tam, protože mám možnost tam být. Mám příležitost, která se nenaskytuje všem, a chci se zlepšovat v plavání. Myslím si, že tohle je cesta, která mi může pomoct. Když by mi třeba nepomohla v plavání, tak mi pomůže v osobním životě, co se týče zkušeností. Teď jsem se rozhodla plavání obětovat všechno. Čtyři roky, které jsem teď pracovala, plus další čtyři olympijské roky, které teď budou, tak do toho chci dát maximum, protože to jsou nejlepší plavecká léta.

Myslím si, že mi toho v Americe můžou nabídnout víc. A to co se týče podmínek, celkově trénování a hlavně také skloubení studia se sportem. Plavání totiž v Česku spojit s nějakou zajímavou vysokou školou moc nejde. S Péťou (trenérkou Petrou Škábovou – pozn. red.) nám to strašně klape, vůbec si nestěžuju, od začátku až do konce jsme zajedno, ale obě jsme se shodly, že to chce nějakou změnu, která by pomohla.

Jak moc velkou roli při výběru místa, kam půjdete, hrála škola a to, čemu se chcete věnovat, a plavecké úspěchy dané školy?

Tím, že teď chci dát víc plavání, tak větší váhu hrály plavecké úspěchy a jak je celkově ten tým postavený. Studia jsou tam hodně podobná. Neříkám, že je Louisville nejlepší škola na světě nebo v Americe, ale rozhodně tam byla teď převaha plavání. Samozřejmě bych nešla na školu, která je nejlepší, ale studium má fakt špatné. Chtěla jsem něco vyrovnaného.

Co víte o tom, co tam plavecky dokážou a nabídnou?

Jsou tam holky, které plavou stejné disciplíny jako já, jsou tam lepší holky, jsou tam naopak i horší holky. Celkově je to ale vysoce postavený tým – v TOP 5 univerzitách NCAA. Mám opravdu štěstí, že jsem mohla osobně poznat trenéra a že jsme se zkontaktovali.

Teprve uvidím, co mi můžou nabídnout. Vím, že mi můžou nabídnout lepší podmínky, lepší trénování s holkami, které jsou stejně nebo podobně staré a plavou stejné věci, a to jsem v životě nezažila. Už jen v tom to pro mě bude plavecky zajímavé a nové.

Poprvé nebudete táhnutá klukem…

Ano, poprvé budu moct i v tréninku závodit s nějakou holkou, což si teď nedokážu úplně představit, jsem na to hrozně zvědavá, jaký z toho budu mít pocit.

Předpokládám, že budete závodit i na jiných bazénech. Američané používají yardové bazény, ne metrové. V Praze jste plavala 25metrový bazén na Strahově a v Radlicích, na 50metrový jste jezdila na Šutku…

Vždy jsem měla méně padesátky a více pětadvacítky, ale tato škola velmi často trénuje na padesátce, za což jsem ráda. I v tréninku jsme to teď nastavili tak, že na podzim a v zimě jsme trénovali na padesátce, protože je to přeci jen olympijský bazén a hlavní soutěže, na kterých více záleží, jsou na padesátce.

V Americe mají navíc bazén s posuvnou stěnou, kdy si můžou měnit délku. Na 15 metrů, když chtějí trénovat výjezdy, na 30 a tak. V těchto podmínkách mají velkou výhodu. Není to ale tak, že bych plavala jen na yardovém bazénu. Je to mezinárodní škola a drží hlavně padesátku.

Je tam hodně těch, kteří tam přijdou částečně za studiem, ale hlavně za plaváním? Jak jste si zjišťovala informace?

V roce 2017 jsem tam byla na soustředění před mistrovstvím světa juniorů. Tehdy jsem tam s tím trenérem nemluvila o tom, že bych tam někdy šla nebo že by mě tam lákal. Spíše nám tam ukazovali zázemí, univerzitu, bazén, chodili jsme do jejich obrovské jídelny, říkal mi různé zajímavosti o studentech, o bazénu a tak. Informace mám z první ruky, ale i jedna starší holka Mallory Cominford, která už tam plave, tak s tou jsem se bavila na závodech a ona mi to potvrdila.

Jaký dojem na tebe udělal ten trenér?

Rozhodně velký. Měla jsem možnost volat si ještě s dalšími dvěma trenéry z Ameriky. Jeden mi hned po třech větách na Facetimu začal ukazovat venkovní bazén. Tohle ale pro mě nejsou prioritní věci. Samozřejmě bych ráda plavala na otevřeném bazéně a opalovala se u toho a byla ráda u moře, ale já jsem si podle toho nechtěla vybírat. Vybrala jsem si podle trenéra a týmu.

Líbí se mi jeho přístup. Všichni mi říkali: „Pojď k nám do týmu, budeš tu nejlepší. Máme tu nejlepší podmínky, nejlepší skupinu, budeš tu mít plné stipendium, všechno.“ On mi ale řekl, že neví, jestli budu nejlepší, jestli mi to sedne. Třeba ne, ale musíme si najít cestu, kterou nakonec můžeme najít, ale nemusíme.

Budu tam mít nejlepší podmínky, které dokáží zařídit, budou se o mě starat. To se mi líbilo, nebylo to nadnesené a nijak sladké, ale rovnal se mnou na rovinu.

Jak to, že budete v Americe, ovlivní vaší reprezentační kariéru? Američané mají úplně jiný systém, své závody, a když už je z těch světových něco zajímá, tak je to olympiáda a potom mistrovství světa…

Další super věc na Louisville je, že své mezinárodní plavce-studenty pouští na evropské akce. Budu moct jet na mistrovství Evropy jak na krátkém bazéně, tak na dlouhém.

V tomhle jsou flexibilní a chápou národní svazy. Když budou vědět, že je to pro Česko a mě důležité, tak mě pustí. Není to tak, že bych tam odjela a tři roky se tu neukázala, to bych ani nechtěla. Akorát budu vynechávat české závody, ty jsou trochu z ruky.

Jak čekáte, že vás to plavecky změní? Vzhledem k tomu, že je USA považována za nejlepší plaveckou zemi světa a americký plavecký styl je puntičkářský…

Jsem zvědavá, že až nakouknu pod pokličku, tak jestli je to opravdu tak dokonalé, jestli to tak doopravdy funguje a jestli jsou tak týmoví, jak to všude vypadá. Zajímá mě, jestli to tak opravdu je. Nemyslím si ale, že mi překopou plaveckou techniku, protože věc, kvůli které si mě vyhlédli, je můj dlouhý záběr a silný záběr pod vodou.

Nemyslím si, že bych to někdy měnila, ani bych nechtěla. V devatenácti letech měnit styl záběru je nesmysl, ale čekám spíš, že dostanu další rady. Když se tu na mě byl trenér podívat, tak už mi začínal říkat věci ke startu, na kterém s Péťou pracujeme. Dal mi rady, které my nevidíme a nedokážeme s nimi pracovat. Když se ale v Americe dívají na jednoho plavce čtyři lidi najednou, tak se mohou poradit a je to profesionálnější.

Čekám, že mi dají další rady, jsem zvědavá a na to, jak budou vypadat tréninky a kam mě posunou. Jsem zvědavá na všechno, myslím si, že mi to může hodně dát, ale nic mi to nemůže sebrat. Jestli se třeba nezlepším, OK. Nemyslím si, ale že to bude tím, že jsem odletěla. Ale uvidíme…