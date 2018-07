Plavkyně Baumrtová ladí formu na mistrovství Evropy. ‚Časy jsou dobré,‘ říká

Každoročně se k ní upínají největší šance na medaili na velké akci a vypadá to, že i tento rok bude mít šanci. Už v rozplavbách a semifinále na 50 metrů znak totiž dokázala na mistrovství republiky zaplavat časy srovnatelné se světovou špičkou. Praha 12:05 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Baumrtová | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak

„Časy jsou dobré. Teď ještě uvidíme, jaké budou ve finále 50 metrů znak, protože pořád byly rozplavby a semifinále,“ říká Simona Baumrtová, jakoby chtěla slíbit ještě lepší výkon.

Na republikový šampionát se příliš nepřipravovala, zajímá ji mistrovství Evropy za tři týdny, a tak spíše než na umístění kouká na časy. A ty jsou dobré.

„Jsem moc spokojená s dvoustovkou polohovkou první den, tam mě jen trošku mrzí, že jsem byla druhá o čtyři setiny, to je jediné. I na stovce mi chyběly jen dvě desetiny na osobák, takže uvidíme, jak to dopadne ve finále. Padesátka znak je pořád sedm desetinek za osobákem, takže nic moc. Ale mně se dneska tak nechtělo…“ naznačuje, jak je na šampionátu pro plavce náročné skočit do vody v devět ráno, v poledne a pak ještě po čtvrté odpolední ve finále.

V něm měla stejně jako v rozplavbách po letech vážnou konkurentku, Američanka s českým pasem Anika Apostalon totiž kromě kraulařských sprintů zvládá velmi rychle i ty znakařské.

„Je to dobře. Já jsem ráda, že tady konečně někdo je. Aspoň je ten závod trošku zajímavější, než kdybych byla jen já a pak nikdo. Pro mě je to jedině dobře,“ říká Baumrtová a popisuje jednu ze svých slabin v podolském bazénu.

„Tady je to úplně pitomé a já tu plavu křivě. To je tady v Podolí můj obrovský limit. To, že teď jsem zaplavala o pět desetin hůř než třeba v Římě, je dané tím, že tady je otevřený prostor. V Římě jsou aspoň takové vodící dráty, takže tam nemám s orientací problém jako tady,“ vysvětluje Baumrtová.

Bazén ve skotském Glasgow bude mít klasický strop, ale to není tím hlavním důvodem, proč česká plavkyně věří v úspěch.

„Letos celou sezonu plavu dobře, takže doufám, že se to na tom mistrovství Evropy třeba nějak nepřeruší, a přála bych si atakovat své osobáky. S tímhle cílem tam jedu a přála bych si třeba podívat se pod minutu, protože to pořád střílím těsně nad minutu,“ mluví o své hlavní stometrové trati znak Simona Baumrtová