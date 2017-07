Plavkyně Hosszúová je hvězdou mistrovství světa. Na přezdívce „Železná lady" postavila vlastní byznys

Jako první plavkyně v historii vydělala ze závodů milion dolarů. Říká se jí „Železná lady", protože dokáže vyhrát kdykoliv a skoro ve všem. Maďarka Katinka Hosszúová je v zemi milující plavání za hvězdu a mistrovství světa v její rodné Budapešti to potvrzuje. Budapešť 15:32 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarská plavkyně Katinka Hosszúová | Foto: Michael Sohn | Zdroj: ČTK

Katinka Hosszúová vysvětlovala pokřik v zanikající v hromové atmosféře. Zní to sice před nástupem každého domácího plavce, ale při jejím závodě to je extrém. Když vyhrála první zlato, byl to i pro ráznou Katinku těžko popsatelný zážitek.

„Je to asi jako když jsem poprvé vyhrála. Plavala jsem v tomto bazénu od chvíle, co se před pár měsíci otevřel, snažila jsem se představit si ty davy diváků, ale ne, na takovou atmosféru se nemůžete připravit. Ale zároveň vám dodá další motivaci a energii při závodě," vypráví Hosszúová, která poráží soupeřky napříč všemi styly.

„Katinka je jeden velký otazník a vykřičník. Otazník v tom stylu, že nikdo nechápe, jak to dělá, a vykřičník v tom, že to prostě dělá, že je možné uplavat tolik závodů v takovém nasazení,“ vysvětluje Radiožurnálu Barbora Závadová, odkud se vzala přezdívka Hosszúové „Železná lady".

Maďarka ji přijala za svou, líbí se jí a postavila na ní svou vlastní firmu s oblečením, ostatně na tiskové konferenci seděla s kšiltovkou s nápisem Iron čili železo.

The new Iron Lady - Arena collection is here (which includes swim cap, swimsuit, t-shirt, bikini, backpack and racing suit) #IronLady #HWAPO pic.twitter.com/6MEHPI8oev — Iron Lady (@HosszuKatinka) 5 July 2017

Nesmlouvavý diplomat

„Když jsme tu značku před pěti lety vytvořili, netušili jsme, že to tak daleko dojde. Je to super, když máte vlastní firmu. Mám na tribuně své zaměstnance, dokonce tam mají transparent s nápisem: Plav, šéfko, plav!"

Katinka Hosszúová je ale i nesmlouvaný diplomat. Loni se nepohodla s předsedou maďarského plaveckého svazu, který vzápětí rezignoval. Teď bojuje s Mezinárodní plaveckou federací FINA za lepší finanční odměny pro plavce.

„Naštěstí pro nás bojuje na správné straně fronty, za to, aby plavci měli větší slovo, na FINA, což si myslím, že je strašně důležité. Sedí tam spousta lidí, kteří nemají pohled plavců. Jsem ráda, že se do toho pustila, má podporu nejlepších plavců a myslím, že by to mohla dotáhnout hodně daleko,“ říká Barbora Závadová.