Odměníme se už tady na Sardinii, plánuje Perušič. Čeští beachvolejbalisté se těší na volno po sezoně

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner skončili ve finále Světového okruhu na druhém místě. V souboji o zlaté medaile nestačili na norský pár Anders Mol a Christian Sörum, kterému podlehli 0:2 na sety a po zápase přiznali, jak budou probíhat oslavy a jak letošní sezonu hodnotí. Cagliari 10:44 11. října 2021

Česká dvojice vyhrála v turnaji všechny čtyři zápasy ve skupině, zvládla i semifinále, ale na Mola a Söruma už nevyzrála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak čeští beachvolejbalisté hodnotí turnaj na Sardinii a celou letošní sezonu

„Myslím, že chvíli ta porážka ve finále bude bolet, ale před turnajem a vlastně i teď po turnaji, tak to stříbrné místo je krásné a zaobaluje celou sezonu zkušeností, výsledků nahoru a dolu a těšíme se na volno,“ řekl pro Radiožurnál David Schweiner.

Se spoluhráčem Perušičem vyhrál čtyřhvězdičkový turnaj v katarském Dauhá, druhé místo bral na turnaji stejné úrovně v Ostravě a na Sardinii dosáhl se svým parťákem znovu na stříbro.

„Odměníme se už tady na Sardinii a myslím, že i po návratu domů. Nevím, jestli vyloženě za to druhé místo, ale za tu sezonu jako takovou. Odměníme se během posezónního období až až,“ doplnil Perušič.

Není tajemstvím, že závěrečný turnaj sezony je velmi slušně dotovaný. Letos se na finálové akci rozdělilo mezi hráče až 800 tisíc dolarů. Vydělaná částka ale na oslavy nepůjde, společně ji světové dvojky investují do sebe.

„Nevěděli jsme, jak to s náma bude po sezoně a v zimě. Teď už to řešit nemusíme a plány s tím asi nemáme. Jediný plán je, že jestli budeme pokračovat, tak to investujeme do přípravy na další sezonu,“ vysvětloval Schweiner.

Přesto si Schweiner ale stříbrnou noc plánoval se spoluhráčem Perušičem náležitě užít. „Myslím, že to půjdem oslavit. Dáme si tiramisu, možná i nějaký alkoholický nápoj,“ říká David Schweiner, který odjede z Cagliari se stříbrnými medailemi na krku a pokud se nestane nic zásadního, měli bychom nejlepší český pár na pískových kurtech vídat i příští sezonu.