Dunárová a Resová jsou v osmifinále mistrovství Evropy v beachvolejbalu. Další Češky končí

Miroslava Dunárová a Daniela Resová na mistrovství Evropy porazily švýcarský pár Menia Benteleová, Anna Lutzová 22:20, 22:20 a postoupily do osmifinále. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou naopak podlehly v 1. kole play off Litevkám Monice Paulikieneové a Aine Raupelyteové 1:2 na sety a obsadily dělené 17. místo. David Schweiner a Tadeáš Trousil si díky výhře 21:18, 21:11 nad italskou dvojicí Daniele Lupo, Enrico Rossi zajistili play off. Vídeň 15:37 3. 8. 2023 (Aktualizováno: 16:18 3. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslava Dunárová a Daniela Resová | Zdroj: Václav Kohelka

Dunárová s Resovou, jež se na ME dostaly na poslední chvíli místo původně kvalifikovaných Markéty Nausch Slukové a Heleny Havelkové, zvládly proti Švýcarkám těsné koncovky obou setů. První zakončila Dunárová esem, ve druhém Češky dotáhly ztrátu, odvrátily i setbol a třemi body v řadě dosáhly na výhru.

Paříž jako vrchol spolupráce. Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner se chtějí po olympijských hrách rozloučit Číst článek

Hermannová se Štochlovou hned zkraje duelu o postup do osmifinále nabraly pětibodovou ztrátu, kterou už nedohnaly a prohrály 17:21. Ve druhém setu si vypracovaly setbol, pak odvrátily mečbol a nakonec sadu získaly poměrem 24:22. Ve vyrovnaném tie-breaku jako první odskočily Litevky a po výhře 15:12 dovedly zápas k vítězství.

„Pro předkolo jsme sem určitě nejely, na druhou stranu holky hrály hezký volejbal. Už s nimi máme dva zážitky z letošní sezony a vypadaly dost podobně,“ řekla ČTK Hermannová. "Je to škoda, protože svoje šance jsme měly, akorát jsme je nevyužily," doplnila. „Ve třetím setu to od nás byly školácké chyby, za které pak člověk platí,“ dodala Štochlová.

Schweiner s Trousilem si zajistili play off

Vicemistr Evropy Schweiner s Trousilem, jenž nahradil v elitní české dvojici zraněného Ondřeje Perušiče, prohráli vyrovnaný duel se sourozenci Huertovými 19:21, 19:21. V úvodním setu se jim povedlo srovnat z nepříznivého skóre 13:18 na 18:18, ale na obrat nedosáhli.

Zápas o udržení v turnaji proti Lupovi s Rossim vyšel Schweinerovi s Trousilem výrazně lépe. Po vyrovnané první sadě už Češi ve druhé na kurtu panovali. Hned zkraje se jim povedla málo vídaná šňůra devíti bodů a vedení v místy exhibičním tempu s přehledem udrželi do konce.

„Ještě na začátku prvního setu mi nevyšlo pár příjmů, takže jsem se pořádně nemohl dostat do ztráty. Jakmile jsem zlepšil příjem, tak už jsem se cítil skvěle, nervozita ze mne spadla a začalo se mi dařit,“ prohlásil po výhře Trousil. „Italové byli hodně pod tlakem, bylo i vidět, že jsou hodně unavení. Chtěli jsme to dohrát co nejrychleji, protože víme, že jsou oba hodně zkušení hráči a umějí se vrátit do zápasu,“ uvedl Schweiner.

Druhý mužský pár Jakub Šépka s Tomášem Semerádem ve svém úvodním duelu ve skupině E podlehl po boji 14:21, 21:19 a 12:15 nizozemským mistrům světa z roku 2013 Alexanderu Brouwerovi a Robertu Meeuwsenovi. O postup do play off se pátý tým nedávného ME do 22 let střetne večer s italskou dvojicí Davide Benzi, Carlo Bonifazi.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Vídni: Muži: Skupina B: A. Huerta, J. Huerta (31-Šp.) - Schweiner, Trousil (2-ČR) 2:0 (19, 19), Schweiner, Trousil - Lupo, Rossi (18-It.) 2:0 (18, 11). Skupina E: Brouwer, Meeuwsen (12-Niz.) - Šépka, Semerád (21-ČR) 2:1 (14, -19, 12), 19:00 Benzi, Bonifazi (28-It.) - Šépka, Semerád. Ženy - play off, 1. kolo: Dunárová, Resová (23-ČR) - Benteleová, Lutzová (25-Švýc.) 2:0 (20, 20), Paulikieneová, Raupelyteová (13-Lit.) - Hermannová, Štochlová (14-ČR) 2:1 (17, -22, 12),