Místo bioanalytiky beachvolejbal. Michaela Kubíčková se hned po studiu stala spoluhráčkou Kvapilové

„Už jsem měla rozjednané nějaké pracovní pozice, protože jsem měla ukončené studium. Byla to taková novinka, souhra okolností, ale teď je pro mě rozhodně jasná volba ten beachvolejbal. Mám z toho radost,“ vysvětluje Michaela Kubíčková svůj přechod ze školní lavice do profesionálního beachvolejbalu, ve kterém se pohybuje krátce přes dva měsíce.

Čtyřiadvacetiletá Kubíčková vyhrála konkurz na novou spoluhráčku Michaly Kvapilové. Ta hledala náhradu za Kristýnu Kolocovou, která v srpnu ukončila kariéru.

„Myslím, že má obrovský potenciál, třeba co se týče útočení. Má ještě hodně prostoru ke zlepšení a ve finále ještě ta souhra na hřišti, chemie, to bylo to, co nakonec úplně převážilo,“ nabízí Kvapilová důvody toho, proč si k sobě do týmu vybrala právě Kubíčkovou.

A zatím se zdá, že zvolila správně, což dokazuje i titul z mistrovství republiky. Pro obě to přitom byla první společná akce.

„Naše dosavadní spolupráce začala nadmíru dobře. Musím říct, že naše výkonnost a souhra na hřišti se zlepšovala zápas od zápasu,“ neskrývá radost ta zkušenější z dvojice, Michala Kvapilová.

Aktuální mistryně republiky brzy začnou přípravu na novou sezonu, ve které se pokusí vybojovat postup na olympijské hry v Tokiu v roce 2020.

„Je to určitě vysoký cíl, zároveň jsem si na vlastní kůži teď zkusila na turnajích Světové série, že na to opravdu máme, takže to rozhodně neberu na lehkou vážně,“ ujišťuje Michaela Kubíčková, že účast v Japonsku je pro ní osobně velká motivace.

Nejlepších patnáct párů se do Tokia dostane ze světového žebříčku, Kvapilová s Kubíčkovou se ale budou soustředit spíše na konkrétní kvalifikační turnaje.