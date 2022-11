Chtěly jsme si spolu poprvé zahrát, turnaj hodnotím pozitivně, říká plážová volejbalistka Nausch Sluková

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková do čtvrtfinále elitního turnaje v Kapském Městě nepostoupily. Při turnajové premiéře Češky s jednou výhrou a dvěma porážkami obsadily dělené deváté místo a získaly první společné body do světového žebříčku. Kapské Město 20:59 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Havelková a Markéta Nausch Sluková | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pět set čtrnáct dnů trvala pauza Markéty Nausch Slukové, než se vrátila na beachvolejbalové kurty. Premiéru po boku Heleny Havelkové si pochvalovala.

„Turnaj hodnotím pozitivně. Splnilo to všechno, co to splnit mělo. Jely jsme sem hlavně, abychom získaly zkušenosti a zahrály si první společné zápasy. Moc jsme si to s Helčou užily,“ popsala Radiožurnálu Sport.

Markéta Nausch Sluková se na elitní světové turnaje vrátila po červnovém porodu. Někdejší smečařka v šestkovém volejbale, Helena Havelková, zase sbírala vůbec první turnajové zkušenosti na písku a hned bojovala o postup do čtvrtfinále. Po porážce s Japonkami v tiebreaku to ale na play-off nestačilo.

„Samozřejmě nás to teď po zápase obě trochu mrzí. Jsme bojovnice a chtěly jsme v tom čtvrtfinále být. Zase na druhou stranu by to byl zázrak a možná trochu i výsměch soupeřkám, protože Maki pořád ještě kojí a já jsem začátečnice. Ale jinak jsme obě spokojené, že jsme se dostaly tak daleko,“ řekla Helena Havelková.

Následně doplnila, že Češky teď budou odpočívat, ale na konci listopadu je čeká další společná akce.

„Teď zregenerujeme a naše další štace bude Austrálie, tam se i přesuneme,“ nastínila Havelková plány české dvojice. V Austrálii půjde o turnaj druhé kategorie, takzvané Challenge.