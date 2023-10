Perušič se Schweiner jsou na mistrovství světa v osmifinále. Hermannová se Štochlovou vypadly

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na mistrovství světa v Mexiku španělský pár Pablo Herrera, Adrián Gavira 21:19, 21:17 a postoupili do osmifinále. Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová nestačily v 1. kole play-off na Američanky Julii Scolesovou a Betsi Flintovou a po prohře 21:23, 8:21 obsadily dělené 17. místo. Tlaxcala (Mexiko) 10:11 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Petr Sznapka, ČTK | Zdroj: Profimedia

Perušič se Schweinerem, kteří do vyřazovacích bojů postoupili ze třetího místa s bilancí jedné výhry a dvou porážek, rozhodli o premiérovém postupu mezi nejlepších 16 týmů MS v koncovkách vyrovnaných setů. V prvním získali rozhodující náskok za stavu 18:18, ve druhém odskočili třemi body v řadě na 19:16. Velkou zásluhu na tom pokaždé měly Schweinerovy bloky.

Moc ráda s ním jezdím po turnajích, říká Perušičova manželka Mariana. Proč se podepisuje fanouškům? Číst článek

„Obecně se nám dařilo víc Španěly bránit a David velmi dobře blokoval. Myslím si, že zejména ve druhém setu ty bloky v důležitých momentech byly rozhodující,“ řekl Perušič.

Zachráněný turnaj

Španělům, kteří dosud na MS neztratili ani set, české jedničky oplatily porážku ze srpnového osmifinále turnaje Pro Tour v Hamburku. V osmifinále se Perušič se Schweinerem střetnou v noci na pátek s další zkušenou dvojicí Daniele Lupo, Enrico Rossi z Itálie.

„Potom, co jsme ve skupině nepředváděli to, co bychom chtěli, tohle byla poslední šance, jak s turnajem ještě něco udělat. Měli jsme proti sobě velmi těžkého soupeře, který nás před necelými dvěma měsíci porazil. Jsem hrozně rád, že jsme se z toho zápasu poučili a že jsme teď v pravou chvíli dokázali předvést velmi dobrý výkon,“ prohlásil Perušič.

Neproměněné setboly

Hermannová se Štochlovou neproměnily v první sadě dva setboly, naopak Američanky svůj druhý využily. Ve druhém setu už české hráčky při společné premiéře na MS na soupeřky nestačily.

„Byla velká škoda, že jsme nevyužily momentů, které jsme měly k tomu, abychom první set dotáhly do konce. To bude mrzet ještě hodně dlouho, protože druhý set už se jenom navalily chyby, které se přenesly z prvního setu,“ řekla Hermannová.

„Přestože los jsme neměly nejlehčí a bylo vidět, že to je kvalitní soupeř, tak jsme si na osmifinále věřily a chtěly jsme tam. Takže jsme spokojeně nespokojené nebo nespokojeně spokojené,“ doplnila Štochlová.