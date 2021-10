Perušič a Schweiner vyhlížejí další olympiádu, mezitím chtějí plážoví volejbalisté dokončit studia

Na olympijských hrách v Tokiu to nevyšlo, štěstí zkusí v Paříži. Řeč je o českých plážových volejbalistech Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi, kteří se rozhodli pokračovat minimálně ještě další tři roky, tedy až do letních olympijských her ve Francii. Aktuálně ale před sportovními úspěchy dostalo přednost studium. Praha 14:57 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (vpravo) | Zdroj: Facebook Beachvolleyball team Perušič & Schweiner

Letošní sezónu zakončili stříbrem na Finálovém turnaji v italském Cagliari a přezimují na druhém místě světového žebříčku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co plánují plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner v další sezoně

Z Perušiče by mohl být právník a pravidla beachvolejbalu by vyměnil za Ústavu, zatímco Schweiner by lidem pomáhal třeba s daňovým přiznáním. To vše plánují stihnout ještě v letním zimním semestru, aby v létě vyrazili zase na písek.

„Ta letní část spojená s cestováním je náročná, co se týče kombinace cestování, hraní a do toho ještě studia. Rádi bychom tu druhou polovinu státnic udělali asi v lednovém termínu,“ říká Perušič.

Jestli by doma raději viděli právníky a nebo plážové volejbalisty, dodává s úsměvem David Schweiner. „Asi jak kdo. Určitě se doma najdou členové, kteří nás radši vidí na Tenerife, ale i tací, kteří nás radši vidí doma.“

Rozhodnutí pokračovat v kariéře ještě pár let výrazně ovlivnila i spolupráce s trenérem Andreou Tomatisem, kterému oba beachvolejbalisté vděčí za zlepšení.

„Všichni asi víme, jak klíčový byl pro naše herní zlepšení,“ podtrhuje Perušič.

České jedničky čeká ještě jedna novinka. Na písku s nimi bude trénovat i skupina juniorů, kteří by je po olympiádě v Paříži mohli nahradit.

„Je tu spousta mladých hráčů, kteří mají potenciál a chtějí se tomu věnovat naplno a rozhodně nejsou o nic horší, než jsme byli my v jejich věku. Myslím, že materiálu je více než dost,“ hodnotí Perušič.

Světové dvojky se teď věnují hlavně škole a sbírají síly na začátek další sezony. Letošní sezona pro nejlepší českých beachvolejbalový pár nejúspěšnější v kariéře, vyhráli turnaj Světového okruhu v Dauhá, na turnaji v Ostravě stejné kategorie skončili druzí a na finálovém turnaji v italském Cagliari vybojovali stříbrné medaile.