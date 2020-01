Nepustit se do přehnaného optimismu, říkají plážoví volejbalisté Perušič a Schweiner o možném Tokiu

V loňské sezoně uhráli plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem ve Světovém poháru skvělé výsledky. Tím nejzářivějším byla finálová účast na domácím turnaji v Ostravě. Také tento výsledek jim pomáhá v cestě za olympijským snem do Tokia. Teď je čeká rozhodující kvalifikační půlrok. Ostrava 15:19 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (vpravo) | Zdroj: Facebook Beachvolleyball team Perušič & Schweiner

„Je to stále 50 na 50. Nerad bych se pouštěl do přehnaného optimismu, přestože teď si při pohledu na žebříček nestojíme špatně. Lidé už nám říkají, že olympiáda asi klapne, ptají se, kdy pojedeme a jestli už máme ubytování. U nás to není na pořadu dne,“ říká pro Radiožurnál Ondřej Perušič k šanci kvalifikovat se na Olympijské hry.

Cesty jsou dvě: žebříčkové postavení nebo body z dvanácti nejlepších turnajů na okruhu za poslední rok a půl. Podle současného bodového zisku jsou čeští hráči dvanáctí a do Tokia postoupí osmnáct týmů. Do půlky června mají šanci své umístění ještě vylepšit, loni po finále v Ostravě totiž už tak skvělých výsledků nedosáhli.

„Naše druhá půlka sezony se vyznačuje tím, že střídáme dobré výkony se špatnými víc, než v první polovině. Možná to je dáno únavou nebo fyzickou připraveností, možná drobnými zraněními,“ uvažuje Perušič.

Jeho spoluhráč David Schweiner ale druhou polovinu loňské sezony až tak špatně nehodnotí. „Výsledky jsme měli, ale samozřejmě to bylo nahoru a dolů. Naštěstí se nám podařilo načasovat formu na pětihvězdičkové turnaje, na kterých je velký bodový zisk. Hodně nám to pomáhá v olympijském žebříčku,“ poukazuje Schweiner.

Ostravský turnaj

Vrcholem, alespoň diváckým, bude pro český pár třetí ročník domácího turnaje Světové série pod ostravskými vysokými pecemi. Tam ve druhé květnové dekádě zase myslí vysoko.

„Sezona byla úspěšná. Někteří říkají, že takhle dobře hrajeme jen v Ostravě. Doufám, že jim dáme za pravdu a navážeme na to i letos,“ uvádí Perušič.

Ostravský turnaj se v hodnocení Mezinárodní volejbalové federace dostal mezi tři nejlepší na okruhu a Perušič to potvrzuje: „Jednou jsme hráli v Římě velmi důležitý zápas v pátek večer proti italskému týmu a taková atmosféra, jako v Ostravě, tam zdaleka nebyla.

Brzy se právě do Říma se svým italským trenérem Andreou Tomatisem čeští hráči přesunou k hlavní části přípravy. A podle Davida Schweinera se pokusí pracovat na drobných detailech ve hře i v komunikaci na kurtu, aby se výkonnostně stále zlepšovali.

„Neřadil bych nás mezi nejužší špičku, tam ještě nepatříme. Ale budeme na tom pracovat. Je to běh na dlouhou trať. Neexistuje tu žádný strop, kde bychom si řekli, že jsme perfektní hráči. Pořád je na čem pracovat,“ je si vědom nejlepší český mužský pár v plážovém volejbalu. Čtyřhvězdičkový turnaj v Ostravě se bude konat od 20. do 24. května.