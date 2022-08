Ondřej Perušič a David Schweiner jsou finalisty mistrovství Evropy v plážovém volejbalu. Jistotu minimálně stříbrné medaile si zajistili suverénním vítězstvím nad polským párem ve složení Michal Bryl, Bartosz Losiak 21:15 a 21:11. Hned po utkání se český pár o postupu rozpovídal pro Radiožurnál. Mnichov 14:52 21. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem | Foto: PILAR OLIVARES | Zdroj: Reuters

Ondřej Perušič a David Schweiner jsou ve finále mistrovství Evropy. Davide, jak vám to zní?

Schweiner: Samozřejmě to zní krásně. Před turnajem ani kdykoliv jindy bychom si to nedokázali představit. Jsem hrozně pyšný na to, jakou hru jsme předvedli. Tohle si vždycky přejeme předvést, kvůli tomu trénujeme. Doposud tady na turnaji naše výkony nebyly takové, jak jsme si je představovali, ale tohle bylo hodně dobře takticky zvládnuté a udrželi jsme i nervy na uzdě. Byli jsme hodně nervózní, protože jsme věděli, že je to velká příležitost. Jsem na nás hrdý, že jsme to zvládli a vydrželi hrát dva sety super hru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Před turnajem bychom si to nedokázali představit.‘ Perušiče a Schweinera čeká boj o evropské zlato

Ondřeji, včera jste mluvil o tom, že čtvrtfinálový duel byl nejlepší v této sezoně. Teď se to asi změnilo...

Perušič: Co se týče zážitků, tak tenhle ho určitě přebíjí. Myslím, že oba ty zápasy jsme hráli... nechci říct perfektně, protože to nebudeme hrát nikdy, ale předváděli jsme hru na hranici svých možností. Dneska tam v prvním setu a na začátku druhého bylo ode mě zbytečně moc chyb na bodových útocích. Možná jsem příliš chtěl za každou cenu vyhrát a snažil jsem se skórovat bod a pak z toho byly zbytečné chyby. Ale naštěstí to dobře dopadlo.

Je pravděpodobné, že ve finále narazíte na norské olympijské šampiony a mistry světa Anderse Mola a Christiana Söruma. Co proti nim hrát? Stačilo by, kdybyste zopakovali takovýto výkon?

Schweiner: Kdybychom zopakovali tento výkon, mohl by to být vyrovnaný zápas. Nejdřív ale musí vyhrát, protože mladí Švédové ukazují, že také umí hrát dobrý volejbal (do finále nakonec postoupil švédský pár David Ahman a Jonatan Hellvig – pozn. redakce). Aspoň my teď máme víc času na přípravu na finále, oni budou mít času méně.