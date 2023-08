Odnášíme si hodně zkušeností, oba v jiné roli, hodnotí beachvolejbalista Schweiner evropský šampionát

Pro jednoho premiéra, pro druhého neúspěšná obhajoba stříbrné medaile. Tak by se dal v krátkosti popsat příběh beachvolejbalistů Davida Schweinera a Tadeáše Trousila, který napsali na letošním mistrovství Evropy ve Vídni.

„Deváté místo bereme. Mohli jsme skončit už ve skupině dvěma prohrami, naštěstí jsme se z toho vyhrabali a byli jsme schopni ve vypjatém zápase porazit Nory, takže mimo devátého místa si odnášíme oba hodně zkušeností, oba v trochu jiné roli, ale určitě nás to posune dál,“ sdělil Schweiner.

Právě on tak Švédům neoplatil porážku z loňského mistrovství světa v Mnichově, kde hrál po boku tradičního parťáka Ondřeje Perušiče. Toho do Vídně nepustilo zranění břišního svalu.

Další výsledky

Na děleném devátém místě skončily i Miroslava Dunárová a Daniela Resová a to přitom byly Češky od senzačního postupu mezi osm nejlepších.

Černý den českého beachvolejbalu završilo duo Tomáš Semerád a Jakub Šébka, které skončilo na děleném 17. místě.

„Určitě to pro nás úspěch je, minulý rok jsme na mistrovství Evropy skončili po dvou zápase,“ popisoval Jakub Šébka.

„Dresy tady z Vídně jsou vždycky moc pěkné, tak si jeden nechám na památku. Ty zbylé někomu rozdám, asi kamarádům, nebo to dám bývalému trenérovi do klubu, aby to dali nějakým dětem.“ říkali po prohře na mistrovství Evropy Jakub Šébka a Tomáš Semerád.