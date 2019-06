Všechno jsme udělali špatně, říká plochodrážník Milík po dvanáctém místě na Grand Prix v Praze

Václav Milík startoval v Praze na divokou kartu a v úvodu Grand Prix si vedl skvěle, když svou první jízdu vyhrál. V další přidal třetí místo, ale od té doby už dojížděl vždy poslední.

„Pak jsme toho hodně měnili, protože se změnila dráha, na začátku bylo hodně materiálu na lajně. Všechno jsme udělali špatně a hlavně já jsem dneska špatně jel,“ nešetřil po závodě sebekritikou Václav Milík, který se letos podle svých slov ještě dokonale „nesžil" se svým motocyklem.

„Nejsem si stoprocentně jistý tím, na čem jedu. To se taky asi odráží na psychice, protože člověk musí věřit tomu, co má pod sebou. A pak všechno hraje,“ řekl Milík.

Nevyrovnanost výkonů v Praze vlastně do jisté míry připomíná Milíkovu celou letošní sezonu.

„Na jedněch závodech jsem schopný udělat dvanáct bodů a na druhých dva. To je úplně nemožné. Musím stabilizovat výkonnost, protože to je to nejlepší, co může plochodrážník udělat,“ říká Václav Milík který se po krátkém volnu bude připravovat na mistrovství Evropy.