Nemám se za co stydět, říká plochodrážník Franc. Zraněného Milíka ale Češi nenahradili

Josef Franc byl při absenci Václava Milíka hlavním českým adeptem na postup do finále. Devětatřicetiletý veterán se sice nakonec mezi nejlepší pětku nedostal a skončil osmý, ale fanoušky aspoň potěšil vítězstvím ve 12. rozjížďce.

„V takhle těžké konkurenci se člověk musí naučit prohrávat i vyhrávat. Bylo by lepší, kdyby bylo výher víc, ale s výkonem jsem rozhodně spokojený. Je to jako v životě, nahoru a dolů,“ řekl na Radiožurnálu Josef Franc.

France nejvíc mrzela 14. rozjížďka. „Honili jsme se tam s Edou Krčmářem a Honzou Kvěchem, ale vyhrál místo toho ten mladý Američan (Luke Becker). Hodně dnes záleželo na startovních pozicích. Těch mých osm bodů není ostuda, ale také to není žádný přepych.“

V Memoriálu Luboše Tomíčka získal 8 bodů a závěrečné finále už sledoval pouze jako divák, celkově byl hodnocen jako osmý. Přesto byl se svým výkonem spokojený.

„Sám pro sebe jsem nezajel špatný závod. Nemám se za co stydět a fanoušci snad nebudou naštvaní nebo zklamání. Vencu jsme sice nenahradili, ale snažil jsem se ze všech sil,“ narážel Franc na to, že Václava Milíka se diváci tentokrát nedočkali.

Hlavní české hvězdě na ploché dráze totiž lékaři po nehodě v nedělní pardubické Zlaté přilbě nedoporučili startovat.

Holder - šest jízd, pět výher

Závěrečné finále už bez české účasti tak vyhrál Chris Holder. Australský jezdec byl v Praze k nezastavení - ze svých šesti jízd vyhrál pět, včetně té finálové.

„Byl to hezký večer. Počasí nebylo ideální, ale trať byla paradoxně nejlepší, co jsem tu zažil. Na konci už bylo trochu mokro, ale jezdilo se mi výborně. Celkově mám velkou radost. Dlouho se mi nepodařilo nic vyhrát a doufám, že si to co nejdřív zopakuji,“ prohlásil vítěz padesátého Tomíčkova memoriálu.