Plochá dráha by se měla díky lepším bariérám stát bezpečnější. Změny se ukáží již letos na MS v Praze

Vysoká rychlost a velké riziko - to bývala vizitka všech motoristických sportů. V současnosti se ale klade mnohem větší důraz na bezpečí jezdců. Jedním z důkazů budou změny v letošním závodu mistrovství světa na ploché dráze, který se pojede na pražském stadionu Markéta. Praha 17:19 4. dubna 2018

Možná si to dokážete představit. Jezdci se na motorkách řítí velkou rychlostí po nezpevněné oválné dráze a diváci žasnou, že i když otáčí přední kolo doleva, zatáčí ve skutečnosti doprava.

I při závodech na ploché dráze ale platí to, co v poslední době pro celý motoristický sport. A sice zvyšování bezpečnosti. Na stadionu Markéta proto budou při letošní Grand Prix kromě nafukovacích bariér i nové ochranné mantinely.

„Musí být pružné, aby pohltily kinetickou energii, nemůže to být náraz jako do zdi. Snažili jsme se zapracovat na tom, aby to pohltilo více než tři čtyři centimetry, takže počítáme, že 'průhyb' by mohl být až dvacet centimetrů,“ vysvětluje funkci mantinelů sportovní ředitel Autoklubu Markéta Pavel Ondrašík.

Nové ochranné prvky nejsou v závodech na ploché dráze se rozhodně jen na ozdobu, nehoda se totiž může stát velmi lehce.

„Jsou to takové nebezpečné pády, jako když si při výjezdu závodních škrtne zadní kolo závodníka před sebou a nekontrolovatelně přepadne přes řídítka,“ říká Ondrašík.

Samotní jezdci ale novinky až tolik nevnímají. Musí se soustředit na závod a musí vytěsnit z hlavy cokoliv jiného.

„Jakmile si závodník v hlavě připustí strach, tak je to špatné. Když si to začne připouštět, tak začne být nebezpečný i pro své okolí. Bariéry a jejich pružnost či pevnost je to poslední, na co by měl závodník myslet,“ říká zkušený jezdec Josef Franc.

Letošní závod mistrovství světa na ploché dráze se pojede v Praze na stadionu Markéta 26. května.