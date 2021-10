Nabitá startovní listina a Doylův útok na rekord. V neděli se pojede už 73. ročník Zlaté přilby

Motorky budou burácet na svítkovském oválu od pátku až do neděle, kdy celý program zakončí souboj o 73. zlatou přilbu. Jisté je, že se nebude opakovat rok 2017, kdy triumfoval Václav Milík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V neděli startuje 73. ročník Zlaté přilby. Více v příspěvku Oty Gutwirtha

Pardubický závodník se totiž na start letošního ročníku nepostaví, protože pojede ligové závody v Polsku. Manažer Zlaté přilby Evžen Erban říká, že to Milíka hodně mrzí.

„Každý lituje, když nemůže jet Zlatou přilbu. Jede první ligu o postup do extraligy, takže ho nikdo neuvolní. A přeplatit ho nemůžeme, protože podmínky v Polsku jsou kapitola sama pro sebe,“ řekl Erban Radiožurnálu.

Startovní listina pro letošní 73. ročník Zlaté přilby je hodně nabitá, nechybí hned několik vítězů tohoto závodu. Podle Erbana je možná silná až moc.

„Jsem spokojený, je to silná startovka. Je tu tolik dobrých lidí, až mám strach, aby se někdo z našich dostal alespoň do semifinále. Je to opravdu skvělé obsazení a všechno jsou to lidi, kteří v plochodrážním světě něco znamenají.“

V neděli mohou být fanoušci svědky i nového rekordu. A to v případě, že by zvítězil Australan Jason Doyle. Stal by se tak prvním závodníkem, který by přilbu vyhrál čtyřikrát za sebou.

„V poslední době chytil fazonu a bude dělat všechno pro to, aby na rekord dosáhl. Ale konkurence je dost silná, určitě to nebude mít jednoduché,“ podotkl Erban. Bojovat o 73. trofej začnou závodníci v neděli ve 12.00.