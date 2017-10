Po dvou letech bez děkovačky. Domácí neporazitelnost Nymburka v evropských pohárech skončila

Dva roky a přesně 13 utkání trvala domácí neporazitelnost nymburských basketbalistů v evropských pohárech. Ukončili ji až hráči úřadujícího vítěze Europe Cupu a francouzského Superpoháru z Nanterre. Ze Sportovního centra si na úvod Ligy mistrů odvezli do Paříže vítězství 81:72. Nymburk 9:56 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Nymburka po letech prohráli na domovské palubovce | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Kádr mnohonásobného českého mistra přes léto doznal mnoha změn a snížil svůj věkový průměr. Na nymburské hře to proti francouzskému celku bylo znát nejen v úvodu. Nakonec čeští mistři prohráli o 9 bodů 72:81.

Vysoké teploty a žádný sobotní život. Basketbalista Peterka se připravoval v Izraeli Číst článek

„Nevím, jestli se na to máme vymlouvat. Úroveň Ligy mistrů je trošku něco jiného než česká liga a my jsme to poznali na vlastní kůži,“ přiznal po prvním zápase ve skupině jeden z mála třicátníků nosící nymburský dres - pivot Petr Benda, že zkušenosti s takovými duely některým jeho spoluhráčům chybí.

Benda patří v pětatřiceti letech mezi nymburský inventář, a tak jako jeden z mála pamatuje i tu předchozí domácí porážku na evropské scéně ze 4. listopadu 2015. Od té doby až doteď nikdy ve Sportovním centru nechyběla závěrečná děkovačka s fanoušky.

„Diváci nám na takový výkon asi děkovat nebudou,“ usmíval se s tím, že se děkuje jen při vítězstvích.

Děkovaček bylo během dvou sezon třináct za sebou, takže domácí byli po závěru zápasu lehce zmatení a nevěděli, co bude následovat.

„Když jsme si plácli s fanoušky po zápase, tak jsem si pamatoval, že se šlo ke středovému kruhu a tleskali jsme fanouškům. A divil jsem se, proč se dnes netleská. Pak mi došlo, že neznám ten pocit, že bychom doma prohráli,“ říkal 31letý kapitán Pavel Pumprla.

„Co jsem se vrátil, tak ten pocit vůbec neznám. Mrzí mě to,“ cedil skrz zuby Pavel Pumprla, který si je moc dobře vědom, že si jeho tým hned na úvod zkomplikoval cestu za postupem do play off - což je avizovaný cíl Středočechů.

Basketbalová Liga mistrů:

Skupina D - 1. kolo:

Nymburk - Nanterre 72:81 (16:24, 39:41, 53:66)

Nejvíce bodů: Lawrence 13, Vyoral 12, Barač a Ray po 11 - Ducteil 20, Invernizzi 16, Aminu a Konaté po 11.

Bonn - Ostende 66:74 (25:40).