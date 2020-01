Hrát počítačové hry ho od tří let učila babička, nyní je jedním z profesionálních gamerů v Česku

„Tím, že si lidé řeknou, že v tom jsou peníze, tak za ně všichni chtějí hrát, ale málokdo si uvědomuje, co za tím skutečně je. Není to jen o tom, že dostávají peníze za to, že hrají. Chceme poukázat na to, že je fajn být gamerem, a ukázat, co doopravdy znamená jím být,“ říká Petr Andrýsek, který je hlavním investorem týmu Brute.

Do něj patří i pět profesionálních počítačových hráčů legendární střílečky Counter Strike. Je mezi nimi i Filip Dolenský, který přiznává, že rodiče z jeho kariéry ve světě esportu byli nejdřív vyděšení: „Nemohl jsem chodit do školy podle běžného rozvrhu, ale musel jsem si udělat individuální plán. Chvíli z toho byli rodiče ve stresu, jestli to vůbec zvládnu. Celkově mě ale v e-sportu velmi podporují, chtějí, abych to zkusil, a dávají mi plnou důvěru.“

Velkou podporou osmnáctiletému Filipovi Dolenskému, známému pod přezdívkou AJTT, je jeho babička Věra: „Hrozně mu fandím a přeji mu to. Učila jsem ho počítačové hry hrát, když mu byly tři roky. Měl na to nadání. I díky nim se naučil perfektně anglicky, a to jsme začínali se slovníkem. Já v tomto světě žiji od svých 40 let, kdy jsem se začala učit na počítači.“

Pět členů týmu Brute ve věku 17 až 21 let podepsalo profesionální smlouvy a může se tak naplno věnovat hraní počítačových her.

„Nenutíme je k tomu, aby opustili školu, ale dáváme jim příležitost k tomu, aby nemuseli chodit na brigády a můžou se tak naplno věnovat tréninku a mít v hlavě klid. Finančně se jejich plat pohybuje kolem 20 tisíc. Plus mají další peníze z výher, sponzoringu a podobně,“ vysvětluje Petr Andrýsek.

Profesionální počítačoví hráči týmu Brute mají také k dispozici fitness trenéra, mentálního kouče, psychologa nebo marketingového poradce.