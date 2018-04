'Poctivě dřeme a podařilo se to.' Před čtyřmi lety ještě klub neexistoval, teď Karlovarsko slaví titul

Čtyři roky, to může být u volejbalisty dlouhá doba, ale v případě klubu jde obvykle spíš jen o zlomek jeho historie. Neplatí to o Karlovarsku, západočeský klub vznikl v roce 2014 a raketový vzestup završil ziskem mistrovského titulu. V extraligovém finále porazil Kladno 3:0 na zápasy. Kladno 13:13 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost volejbalistů Karlovarska po zisku mistrovského titulu | Zdroj: ČTK

Sezona končí v jednom ohledu pokaždé úplně stejně, noví mistři pobíhají po palubovce, nad hlavy se zdvihá pohár, a brzy se zapalují doutníky, ale vzpomínky jsou to nakonec jedinečné, takřka neopakovatelné a už teď to moc dobře ví Daniel Pfeffer, který s úsměvem a nablýskanou trofejí popíjí vítězné pivo.

„Chutná výborně. První titul se říká, že je nejsladší, tak uvidíme, jestli někdy nějaký bude, ale tohle je paráda,“ popisuje své pocity pro Radiožurnál Pfeffer.

Tenhle příběh začal před necelými pěti lety pouhou myšlenkou, vizí, pokračoval budováním kádru, a volejbalové identity, výkonnostním progresem a teď vrcholí oslavami titulu, taková je ve zkratce celá historie klubu. Jen čtyři roky trvala cesta z ničeho k odšpuntování mistrovského sektu.

„Jsme trochu pověrčivý. Koupil jsem nějaký sekt a měl jsem ho dlouho schovaný. Když jsme udělali 12. bod, tak jsem pro něj běžel do auta. Trochu toho našeho sektu jsme už ochutnali, jenom trochu ale, protože jedeme zpátky autem,“ vysvětluje generální manažer klubu Jan Meruna.

„Věřím tomu, mám na krku medaili, jsem ale strašně dojatý. Čtyři roky to děláme, je to samozřejmě o penězích, nemáme největší rozpočet v naší lize. Myslím si, že opravdu poctivě dřeme a nám se to prostě podařilo,“ dodává Meruna.

Těžko říct, jestli je v českých podmínkách vůbec možné dál stoupat podobnou rychlostí, jestliže ano, pak je se od Karlovarska na co těšit.