11. 9. 2019 | Praha

Úspěšné tažení českých basketbalistů na mistrovství světa v Číně překvapilo fanoušky i mnohé experty. Do povědomí veřejnosti se teď kromě lídra týmu Tomáše Satoranského, momentálně jediného Čecha v NBA, dostávají i jména dalších reprezentantů, třeba Vojtěcha Hrubana nebo Ondřeje Balvína. Co stojí za nečekanou cestou reprezentace do vyřazovacích bojů? A nehrozí, že půjde o ojedinělou záležitost?