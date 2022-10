Podvodní hokej? Přišli s ním potápěči, nejlepší jsou Australané a v Česku skončila první ligová sezona

Kdyby hokejové kluziště roztálo, nemuselo by to nutně znamenat konec zábavy. Už i v Česku totiž hrají nadšenci podvodní hokej, letos skončil historicky první ligový ročník. V něm dominovaly České Budějovice. Předčily tak i Plzeň včetně jejího kapitána Ondřeje Macka. Ten v rozhovoru pro iROZHLAS.cz netradiční sport představil. „Na hladině se nadechnete, potopíte se a snažíte se puk dopravit do branky,“ popisuje zjednodušeně hru Macek. Plzeň 15:27 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj o puk těsně po začátku hry | Foto: Hao qunying | Zdroj: Reuters

Pozemní hokej, bandy hokej, inline hokej, hokej na kolečkových bruslích. A samozřejmě lední, ze všech druhů hokeje nejznámější. Na opačném konci stupnice popularity je pravděpodobně ten podvodní.

Kdo o takové disciplíně slyší poprvé, musí mít spoustu otázek. První z nich by mohla znít, jak je to vůbec možné? „Když se rozpustí led, tak co s tím mají hráči dělat?“ vtipkuje zakladatel plzeňského klubu Ondřej Macek.

Na západ Čech přivezl myšlenku podvodního hokeje z Irska, kam ji předtím zanesla německá reprezentantka při studiu v zahraničí, protože nechtěla vypadnout z tréninku. Jako student navštívil Belfast i Macek, netradiční sport ho zaujal, a tak dorazil na první trénink.

„Tam už si mě chytli, navlíkli na mě výstroj a skočil jsem do vody. No a pak, když jsme hráli v mělkém bazénu, jsem se nějakým způsobem ocitnul před bránou, přede mnou se ocitnul puk a já skóroval. A to je všechno,“ vzpomíná na svou premiérovou trefu plzeňský nadšenec.

I díky ní se jeho láska k podvodnímu hokeji prohloubila. A to natolik, že po návratu do Česka přemluvil spolubydlícího na koleji a založili klub Pilsen Squids. „Chvíli jsme si postrkovali s pukem a já se ho potom zeptal, co na to říká. Odpověděl, že je to dobrá kravina a jestli jdeme příště znova,“ popisuje Macek.

Skutečně přišli znova. A pak znova a znova postupně s dalšími hráči a lepší výbavou. Konkrétně s ploutvemi, maskou, čepicí, šnorchlem doplněným chráničem na zuby, rukavicemi a speciálními hokejkami.

Jak to vypadá?

„Na hladině se nadechnete, potopíte se a snažíte se puk dopravit do branky. A není tam žádná bomba, hraje se na jeden nádech. Pod vodou jsme v průměru 10 až 15 vteřin. Takže nejde tolik o výdrž jako o to, kolikrát se dokážete vrátit zpátky pod vodu,“ říká kapitán Squids.

Důležitá je proto i souhra týmu a koordinace. „Hráči na sebe musí být zvyklí a umět číst hru, aby se nestávalo, že všichni z týmu najednou vyplavou nahoru,“ doplňuje.

Jinak podvodní hokej v mnoha věcech kopíruje ten lední. Ať už jde o střídání, nebo třeba pozice a role hráčů, včetně beků, centra, forvarda či křídel. Jen brankář chybí. A pod hladinou taky neuvidíte žádné souboje.

„Je to bezkontaktní, takže když mám puk, nikdo na mě nemůže nastoupit, odstrčit mě od puku a vzít si ho. Takže by souboje měly probíhat jen na úrovni puku,“ vysvětluje zkušený hráč Plzně.

To je možná největší rozdíl od ledního hokeje. „Kromě vody,“ správně poznamenává Macek.

Pohled na podvodní hokej seshora, rozhodčí se od hráčů odlišují červeným trikotem | Foto: Archiv Ondřeje Macka

Souboje a všechno ostatní kontrolují rozhodčí. Dva nebo tři sledují dění pod vodou, jeden zaujme pozici na povrchu a z nadhledu pozoruje zápas dlouhý většinou dvakrát 15 minut.

A byť voda klade odpor, dokážou hráči i vystřelit. Olověný puk je totiž o něco těžší než kilogram a k tomu je potažený gumou, aby lépe klouzal po dně.

„Chce to určitou techniku, aby člověk uměl vystřelit. Nejlepší týmy, se kterými jsem hrál, ze Srbska nebo z Maďarska, mají kluky, kteří umí střílet i na čtyři metry. My střílíme kolem dvou tří metrů,“ porovnává Macek.

Znudění potápěči

K tomu všemu ale vedla dlouhá cesta. V Plzni se začalo v roce 2016, v Českých Budějovicích o dvacet let dříve. Nejstarší kořeny podvodního hokeje vedou ještě hlouběji. Hlouběji do historie a zároveň hlouběji pod vodní hladinu, k potápěčům.

„Zhruba v 50. letech minulého století potápěči v Británii přišli s tím, že by chtěli něco lepšího než jenom tréninky v bazénu. A někdo z nich přišel na nápad hrát něco jako podvodní hokej. Tehdy to nazvali Octopush,“ vypráví Macek.

Nápad cestoval do Austrálie, kde vznikla aktuální podoba sportu. I proto jsou Australané společně s Novým Zélandem nejlepší na světě. Žádná Kanada nebo Rusko.

Během 70 let pak doputoval podvodní hokej i do Česka a letos sehrály tři týmy i premiérový ročník české ligy s padesátkou hráčů. K Plzni a Českým Budějovicím se připojili i pražští Narvalové.

Podvodní hokej je i fyzicky náročný, důležitý je tak i oddech mezi poločasy a po zápase | Foto: Archiv Ondřeje Macka

K tomu se pracuje i na stavbě reprezentačního týmu, aby se ti nejlepší z českých hokejistů mohli podívat třeba na mezinárodní Světový pohár. I přes malý počet lidí podvodní hokej v Česku roste, stejně jako ve světě.

Kam dál? Olympiáda? „Když se podívám, jaké sporty se snaží dostat na olympiádu nebo jaké už tam jsou, proč by tam nemohl být podvodní hokej?“ reaguje řečnickou otázkou Macek.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) podvodní hokej uznává jako oficiální sport, který hraje více než 40 zemí světa. Jestli se zajímavá odnož hokeje dostane až pod pět kruhů, ukáže čas.