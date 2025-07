Pogačar na Tour oslavil stou výhru v kariéře. Bittner úspěch nezopakoval

Obhájce titulu Pogačar ale díky bonifikačním sekundám smazal manko a na druhém místě průběžného hodnocení má před středeční časovkou stejný čas jako nizozemský lídr.

Český cyklista Pavel Bittner, který se v závěru pondělní sprinterské etapy blýskl pátým místem, v úterý do bojů o stupně vítězů nezasáhl. V cíli byl klasifikován na 132. místě s odstupem více než čtvrt hodiny za vítězem. Celkově mu patří 108. příčka s mankem 20:14.

Pogačar zvládl nejlépe prudké krátké kopce v závěru trati. V posledním obávaném stoupání Saint-Hilaire se sklonem až 16 procent předvedl pět kilometrů před cílem razantní nástup, který dokázal akceptovat jen dvojnásobný šampion Tour Jonas Vingegaard. Pětice spolufavoritů je ale v závěru ještě dokázala dojet a rozhodl tak až cílový spurt.

