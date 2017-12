Poker je sport, nejlepší hráči se musí udržovat v kondici, říká pokerový profesionál Negreanu

Jak se doba mění, vyvíjí se i pohled na to co je a není sport. Už za pět let se na Asijských hrách budou udělovat medaile nejlepším počítačovým hráčům. V budoucnu se možná něčeho podobného dočkají i hráči pokeru a tahle karetní hra bude také zařazena mezi sporty.

