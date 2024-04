Pokud by Verstappen odešel z Red Bullu, Sainz by byl výborným záložním scénářem, myslí si komentátor F1

Nizozemec Max Verstappen si po ztrátě v Austrálii spravil chuť a vyhrál Velkou cenu Japonska. Na druhém místě dojel jeho týmový kolega Mexičan Sergio Perez, o kterém se před sezonou spekulovalo, že se ho Red Bull pokusí nahradit Australanem Danielem Ricciardem. „Málokdo asi očekával, že se Perez spíše zvedne a Ricciardo spíše zklame. To je změna, která bourá loňská očekávání,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz komentátor formule 1 Tomáš Richtr. Praha 15:30 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australan Daniel Ricciardo se vyboural v prvním kole Velké ceny Japonska | Foto: Motorsport Images | Zdroj: Reuters

Max Verstappen v Japonsku znovu vyhrál velkou cenu. Na druhém místě skončil jeho týmový kolega Sergio Perez. Můžeme už nyní očekávat, že takto budou vypadat všechny závody v sezoně?

Současný vzorek velkých cen, které máme za sebou, dává tušit, že ano. S výjimkou nějakého zázraku, na který třeba upozorňoval jezdec Ferrari Carlos Sainz po Velké ceně Japonska, kdy říkal: „Počkejme, jaké technické upgrady Ferrari přinese a jak moc nás dokáží přiblížit Red Bullu“. Asi se nedá očekávat, že by nějaký takový upgrade vymazal aktuální ztrátu, kterou třeba Ferrari, coby druhý nejsilnější tým, na Red Bull má.

To znamená z hlediska nominálního výkonnostního rozložení je ta pravděpodobnost malá. Koneckonců tato slova potvrzuje i šéf Mercedesu Toto Wolf, který to dokonce protáhl a tvrdil: „Nejenže Verstappena nikdo nedožene v letošním roce, ale ani v příštímce.“ To je poslední rok současného cyklu technických regulí.

Jediné, co do toho může promluvit nebo ovlivnit, jsou mimořádné faktory typu nevyhovující závodní trať, podobně jako v loňské Velké ceně Singapuru, kdy Red Bull ukázal, že má slabinu v pomalých zatáčkách.

“It was a little hiccup of course, the last race, but [I’m] very happy that we are here back on the top."



After a trying time down under, Max Verstappen reflects on an immediate return to the top step in Japan #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Vypadá to, že co do nominální rychlosti, Red Bull se svým letošním modelem posílil, to znamená zrychlil. Jsem si jist, že se určitě pokusili vyřešit i slabinu v pomalých zatáčkách, ale to uvidíme právě na městských okruzích.

Jinými slovy, nedá se předpovědět, že Red Bull vyhraje všechny zbývající závody, ale co do nominálního výkonnostního rozložení, tak je tento tým dominantním a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v průběhu letošního roku změnit.

Red Bullu dodává motory automobilka Honda, pro kterou byla Velká cena Japonska domácí závod. Zatímco prvnímu týmu se dařilo, jezdec druhého týmu Red bullu (označovaného RB – pozn. red.) Daniel Ricciardo se vyboural hned v prvním kole s Alexem Albonem. Kdo z nich havárii zavinil?

Při těchto skrumážích hned po startu jsem vždycky vůči pilotům tolerantnější. Mají rychlé vozy, které jsou ve srovnání s tím, s čím se závodilo před deseti, patnácti, dvaceti lety, ještě o hodně větší. Jezdí se pořád na stejných tratích, japonská Suzuka je klasickým závodním okruhem, což znamená, že je také relativně úzká.

Pravdou ale je, že v té skrumáži, kdy se Daniel Ricciardo snažil vyhnout Lancu Strollovi (Aston Martin), prováděl toto vyhýbání manévrem směrem doprava, kde ale zkřížil cestu Alexovi Albonovi (Williams).

Myslím si, že k tomu sportovní komisaři přistoupili s citem, když řekli: „Hele, je to po startu, je to těžký, takže je to takový závodní incident.“ Ale kdyby takový manévr Ricciardo provedl třeba ve druhém kole, kdy už by formulí na malém prostoru nebylo tolik, tak by si to zasloužilo trest, neboť by to bylo klasifikováno jako vytlačení jiného pilota mimo závodní trať a to se prostě taxativně trestá časovou penalizací.

Jinými slovy, sportovní komisaři aplikovali jakési polehčující okolnosti na Ricciarda právě tím, že to bylo brzy po startu a myslím si, že to udělali správně.

‚Za kariérním zenitem‘

O Ricciardovi se před sezonou spekulovalo, že nahradí Pereze v hlavním týmu Red Bullu. Má po výkonech v prvních čtyřech závodech stále šanci?

Na konci loňského roku si myslím, že to opravdu byl reálný scénář, který dokázal ovlivnit jenom faktor „Sergio Perez“. Jinými slovy, Red Bull se rozhodl počkat, jak na tom Perez bude v letošním sezoně, a pokud by s jeho výkony nebyli spokojeni, tak byli připraveni přetáhnout Ricciarda z týmu RB do Red Bullu.

One major talking point today was Ricciardo and Albon's clash at T2 ️



Here's what they both had to say on it #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Asi málokdo čekal, že Ricciardo potvrdí to, že už je nejspíš skutečně za svým výkonnostním a kariérním zenitem a jakkoliv ve formuli 1 není nic nemožné, tak v tuhle chvíli je šance na postup Ricciarda do Red Bullu téměř mizivá.

Fanoušci na sociálních sítích volají po tom, aby Ricciarda nahradil Novozélanďan Liam Lawson, který se ve formuli 1 poprvé představil v loňské sezoně. Myslíte si, že tohle riziko je pro čtyřiatřicetiletého Ricciarda reálné?

Ano, myslím, že je. Nad Ricciardem už visí pomyslný Damoklův meč. Je to také dáno tím, že záskokem Sainze, kterého ve Velké ceně Saudské Arábie nahradil Oliver Bearman, si manažeři uvědomili, co už známe. Tihle mladíci, kteří jsou členy jezdeckých akademií, jsou výborně připraveni.

První závod Bearmana Brit Oliver Bearman prožil v Saudské Arábii povedený debut. Jako třetí jezdec Ferrari zaskakoval za Carlose Sainze, který se zotavoval po operaci slepého střeva. Do cíle dojel na bodovaném sedmém místě. V osmnácti letech a 305 dnech se navíc po Verstappenovi a Lanci Strollovi stal třetím nejmladším nováčkem v F1.

U Bearmana je situace výjimečná v tom smyslu, že blýsknout se v individuálním závodě, kdy de facto nemůžete zklamat, je o hodně jednodušší, než zvládat očekávání dobrých výsledků a tlak v dlouhodobém měřítku.

Nikdo neříká, že Bearman by zajížděl takové výkony pořád, ale zase není vyloučeno, že ne. Každopádně si manažeři uvědomili, že důvěra v mladíky by mohla být o něco větší.

To je faktor, který Ricciardovi určitě nepomáhá. Poradce Red Bullu Helmut Marko je známý tím, že když se jednoho dne ráno probudí a rozhodne se, že udělá jezdeckou výměnu, tak ji prostě udělá ze dne na den.

Povýšení Tsunody

Druhému jezdci RB Yukimu Tsunodovi se naopak zatím daří. V Austrálii dokonce dojel sedmý a získal pro tým šest bodů. Může o něm Red Bull uvažovat jako o druhém jezdci k Maxu Verstappenovi?

Nesporně uvažuje. Určitě je součástí skupiny pilotů, kteří by pro Red Bull mohli vedle Verstappena závodit příští rok. Určitě stojí za zmínku, že dosavadní výkony Sergia Pereze zatím nezavdávají příčinu pro Red Bull, aby jej vyměnil. Dokonce se už i zvažuje, nebo určitě diskutuje možnost, že by Perez pro Red Bull závodil také příští rok.

U Yukiho Tsunody je jeden velký problém. On má opravdu dobré záblesky rychlosti, ale jeho silný temperament, řekl bych, není jen mladická nerozvážnost. Vypadá to, že je to jakýsi osobnostní prvek a to je velikánský problém.

Zatím se Red Bullu nechtělo upgradovat Yukiho do seniorského týmu. V tomhle směru si myslím, že má Tsunoda malinko nevýhodu, nehledě na to, že v situaci, kdy Honda de facto oficiálně ukončuje spolupráci s Red Bullem, tam ani není tlak, aby byl Tsunoda povýšen.

Spíš bych si ho výhledově uměl představit třeba v týmu Aston Martin, se kterým bude Honda spolupracovat.

Řekl byste, že se na začátku sezony bral konec Mexičana Pereze v Red Bullu jako jistota?

Tam je jeden takový romantičtější pohled na věc. Když Sergio Perez ztrácí, bourá v kvalifikaci, po jaké době se v Japonsku vůbec kvalifikoval v první řadě, pak romantika říká, že je o hodně horším pilotem, dejte tam někoho lepšího.

Ale pragmatický pohled na věc je, a tím se Red Bull řídí, že Perez zajišťuje takový počet mistrovských bodů, že Red Bull je s přehledem na prvním místě poháru konstruktérů, to je měřítko číslo jedna.

"The next few weeks are going to be a lot of movement for sure, so I expect within a month to really know what I’m doing next year.”



Checo expects a chat about his Red Bull future within the next month #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) April 8, 2024

Měřítkem číslo dva je, že Perez zůstane na druhém místě poháru jezdců. Letošní výkony Pereze jsou o hodně lepší než ty loňské.

To znamená, ve světle loňské atmosféry se ten scénář očekával a nikdo v podstatě nepochyboval o tom, že ten trend bude pokračovat. Málokdo asi předpokládal, že se Perez spíše zvedne a Daniel Ricciardo spíše zklame, a to je změna, která bourá loňská očekávání.

‚Toxický vztah‘

Zmiňoval jste Carlose Sainze, který na příští rok zatím nemá žádné angažmá, protože ho v týmu Ferrari vystřídá Lewis Hamilton z Mercedesu. Španělský pilot přitom vyhrál Velkou cenu Austrálie. Je možné, že by právě on přešel do Red Bullu, anebo už má slíbené místo v Audi, která do soutěže vstoupí v roce 2026?

Slíbeno určitě nic nemá, naopak Sainz teď za sebe lobuje, využívá právě vítězství v Austrálii a poukazuje na to: „Řekněte si o mě, dokud je čas, protože pak byste o služby takhle dobrého závodníka mohli přijít.“

Red Bull nemá jednoduché rozhodování, protože Sainz už pro ně závodil. De facto důvodem, proč se s ním rozešli, byl vztah mezi Sainzem a Verstappenem v tehdejším týmu Toro Rosso (předchůdce RB – pozn. red.).

Ferrari Ferrari



And it was Sainz who came out on top to take the final step on the podium #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c61SiJV4XP — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Jejich spojení bylo toxické, jak toto slovo použil sám Red Bull. Jakkoliv jsou oba dva trošičku vyzrálejší, přeci jenom osobnostní výbava obou pilotů a dejme tomu určitá nekompatibilita by mohla působit podobné problémy.

Je to divné, ale Red Bull nebude vyloženě toužit po pilotovi, který bude prohánět Verstappena rozdílem třeba dvou až tří sekund v cíli závodu, nebo tak, jak to dělal Perez v kvalifikaci.

V takové situaci začne hlavní pilot, v tomto případě Verstappen, podléhat drobné paranoie. Začne podezřívat tým, že dává druhému jezdci lepší možnosti a redukuje to jakýsi komfort. Byť třeba konvenční fanoušek nedokáže dobře pochopit, proč Red Bull na druhé místo nevezme někoho potenciálně lepšího.

To si myslím, že je pragmatický pohled Red Bullu, že nechtějí tu toxicitu nějakým způsobem vrátit a budou to určitě dobře rozmýšlet. Hlavně se budou ptát: „Co víc získáme, když podepíšeme Sainze?“

Carlos' best start to a season continues...



Three podiums in four races now, and the Ferrari star was happy to come away with P3 after a tricky race in Japan #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

A co by tedy Red bull mohl získat podpisem Sainze? Mohl by hypoteticky nahradit Verstappena jako hlavního jezdce?

Teď bylo v týmu zaveleno ke klidu zbraní, ale (vzhledem ke skandálům Red bullu z poslední doby - pozn. red.) pokud by existovalo nějaké reálné riziko, že by Verstappen odešel, pak ano, Sainz by byl výborným záložním scénářem. Ostatně Christian Horner (šéf Red Bullu – pozn. red.) hlásá rétoriku, že by Red Bull dokázal vyhrávat i bez Verstappena.

| Christian Horner says it’s Checo’s “seat to lose”.



“It’s his seat to lose. He’s doing a great job, I mean, he qualified within a tenth of a second yesterday, by far his best qualifying performance around here. I think you can see his confidence +

pic.twitter.com/ZspZpNdOoA — valeria. ✧・゚ (@checolover111) April 7, 2024

Řekl bych, že jako krizový, nouzový scénář by to určitě mělo smysl, ale na to to teď nevypadá. Já být Sainzem, asi se mi nebude chtít do Mercedesu vzhledem k formě stáje.

I s ohledem na vazby přes otce (Carlos Sainz senior, dvojnásobný mistr světa v rallye - pozn. red.) je zatím projekt Audi, řekl bych, velmi racionální.

Na straně druhé, Sainz si podle mého názoru uvědomuje, že i když je Audi silná značka, silná automobilka s technickým a vývojovým zázemím, tak ať udělají, co udělají, v prvních dvou letech zkrátka nebudou rychlým autem.

Jakkoliv je Sainz svázán se značkou Audi, mně osobně by se taky úplně nechtělo, leda by tam byl nějaký dlouhodobý závazek, typu tři, čtyři až pět let, pak by to mělo smysl. To znamená, Carlos Sainz to opravdu nemá úplně snadné.

Max extends the gap at the top



And there are gains for Checo, Lando and Lewis after a high-speed game of chess in Suzuka ⬆️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/YcgJihrrGp — Formula 1 (@F1) April 7, 2024