Pokukujeme po větším úspěchu, říká basketbalistka USK Praha Voráčková před Final Four Euroligy

Potřetí v řadě si basketbalistky USK Praha zahrají Final Four Euroligy. Ve čtvrtfinále totiž vyřadily 2:1 na zápasy italské Schio. Rozhodující utkání uhrály na svém hřišti, kde hlavně díky skvělé obraně zvítězily o dvacet bodů.

Basketbalistky USK Praha porazily v rozhodujícím třetím čtvrtfinále Euroligy Schio 74:54 a postoupily potřetí za sebou do Final Four. Na rozdíl od prohraného zápasu v Itálii před týdnem už se Pražanky podle trenérky Natálie Hejkové dokázaly popasovat s absencí kapitánky Oblakové.

„Během sezony jsme měly hrozně moc výpadků a vždycky jsme si s tím nějak poradily. Doma jsme neprohrály ani zápas a po tom utkání v Itálii si tým už trošku zvykl, že Teju (Oblakovou) nemáme a že musí zabrat další hráčky,“ popsala Hejková, jak se tým vyrovnal s absencí slovinské rozehrávačky.

Samá pozitiva přinesla v utkání proti Schiu z lavičky hlavně Nyara Sabalyjová, která stihla za devatenáct minut na hřišti devatenáct bodů, sedm doskoků a čtyři zisky. O míče dokázala obírat i hbitější o hlavu menší rozehrávačky soupeře.

„Když přišla Niara na hřiště, převrátila úplně to momentum na naši stranu. Ty předskoky byly úplně super, měla tam několik zisků a z toho dávala lehké koše,“ chválila německou hvězdu její spoluhráčka Veronika Voráčková.

Ke zdravě agresivní obraně Sabalyjové se od druhé čtvrtiny přidaly všechny domácí hráčky, a tak trenérka Hejková mohla být s defenzivou opravdu spokojená.



„Začaly jsme velmi dobře bránit, nakonec jsme dostaly 54 bodů v celém zápase, což je fakt dobré. Hrály jsme to, co jsme měly hrát, a hrály jsme to agresivně, šly jsme si za tím,“ těšilo trenérku. Basketbalistky USK Praha si tak došly ke třetímu postupu do Final four Euroligy v řadě a váží si toho.



„Přijde mi, že z toho mají konečně všichni stejnou radost. Že to nebereme jako samozřejmost a myslím si, že pořád pokukujeme konečně po nějaké té medaili nebo nějakém větším úspěchu,“ popisuje týmové ambice Voráčková.

Na medaili z Euroligy čekají Pražanky už od roku 2019. Letošní Final Four jim začne 12. dubna semifinálovým zápasem proti francouzskému EBS Villeneuve. Druhý finalista vzejde z tureckého souboje mezi Fenerbahce a Mersinem. Kde se závěrečný turnaj uskuteční, to určí vedení soutěže až v následujících dnech.