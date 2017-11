Ve finále mezinárodní soutěže v akrobacii u tyče jsou i Češi. Porotu musí zaujmout originalitou i skvělou show

Dokonalá originální show, nabitá silovými i akrobatickými prvky. Takový výkon by měl předvést vítěz prestižní soutěže Pole Theatre Germany. Soutěží se v několika kategoriích, třeba komedie nebo drama. Ti, kteří se v sobotu představí publiku v městečku Feucht nedaleko Norimberka, se museli probojovat náročným semifinále. Hned tři zástupce tam má i Česká republika. Feucht (Německo) 16:20 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Yayu Němcová Lopatio při vystoupení | Foto: Facebook Yayu Němcové Lopatio

Manželé Yayu Němcová Lopatio a Ondřej Němec upravovali svou choreografii do poslední chvíle. S vystoupením inspirovaným filmovou pohádkou Zloba – Královna černé magie s Angelinou Jolie v titulní roli letos zaujali porotu na české soutěži Pole and ME.

„Je to hodně volná inspirace. Líbil se mi její kostým. Nechala jsem si vyrobit podobné rohy, jako jsou v tom filmu. V příběhu jsem královnou černé magie, která se snaží okouzlit svého vyvoleného. On vzdoruje, ale má to samozřejmě marné,“ říká pro Radiožurnál se smíchem Yayu Němcová Lopatio.

Manželé Němcovi při vystoupení | Foto: Facebook Yayu Němcové Lopatio

Akrobacii na tyči se věnuje už sedm let a má za sebou řadu úspěchů. Je vítězkou několika battlů, tedy krátkých vystoupení pole dance, kdy se tanečnice snaží zdolat soupeřku obtížnými triky. V roce 2016 také získala bronzovou medaili na Pole Art Croatia.

Její taneční a od května i životní partner Ondřej se už řadu let věnuje breakdance. Tyto zkušenosti využili manželé i při koncipování aktuální choreografie. Ondřeje prý zaskočilo, jak precizní přípravu pole dancové soutěže vyžadují. „V breakdance je to hodně o improvizaci. Naše čísla jsou krátká, asi 45 vteřin jedete naplno a nezáleží na technice provedení – jestli máte propnuté nohy a podobně. U pole dance se hodnotí všechno,“ popisuje Ondřej Němec.

Další českou zástupkyní je studentka vysoké školy ekonomické Tereza Teislerová. Své vystoupení popisuje jako snové. Ostatně skladba, na kterou tančí, se jmenuje Dreams. Protože chtěla, aby choreografie působila hodně vzdušným dojmem, využila takzvanou flying pole – tedy laicky řečeno létací tyč.

„Je to vlastně tyč ukotvená jen za horní bod, zavěšená na horolezecké karabiny. Pohyb je komplikovanější, protože se zároveň houpe a točí,“ vysvětluje Teislerová. Rodačka z Pelhřimova je sice úřadující mistryní české republiky v pole sportu, přesto má trému: „Snažím se na to nemyslet. Těším se spíš na to, že uvidím vystoupení zahraničních soutěžících, že to bude zajímavá zkušenost.“

Princip soutěže Pole Theatre vypadá jednoduše. Soutěžící neomezují žádná pravidla a můžou využít jakoukoli rekvizitu, projekci a podobně. Musí ale svým představením zaujmout porotu. Vítěz je v každé kategorii jen jeden, a automaticky se kvalifikuje do semifinálového výběru světového kola.

Pro všechny soutěžící je účast prestižní i z jiného důvodu. V porotě totiž nesedí licencovaní porotci, ale největší hvězdy světové pole dancové scény. VNěmecku to budou třeba Sarah Scottová a Bendy Katová z Velké Británie.