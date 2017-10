Pomoc charitě dražbou cyklistických dresů. Petr Vakoč nabídne svůj i kolegů

Nadační fond Pink Bubble může podpořit v podstatě každý, kdo má mobilní telefon. Stačí vyťukat jednoduchou dárcovskou SMS.

„Peníze z DMS přijdou na společný účet fórum dárců, který poté jednou za měsíc posílá ty peníze nám, to znamená Pink Bubble. Peníze poslouží společně na zvyšování kvality života těch pacientů, kteří se buď lečí, nebo léčili,“ říká Radiožurnálu Martina Šmuková, předsedkyně nadačního fondu.

Ten nejen že materiálně pomáhá pacientům z onkologických oddělení, ale má ve svém repertoáru i jiné způsoby, které nemocným ulehčují život.

„Hradíme společné ozdravné pobyty, na kterých se potkávají děti, které jsou dlouho po léčbě s těmi, co jsou čerstvě. Aby, těm co se z toho dostávají, jim ukázali, že je to možné. Že je možné pak žít život podle svých snů a představ,“ popisuje Šmuková.

Podpora pomocí aukce dresů

Tuto nadaci se teď rozhodl podpořit i cyklista Petr Vakoč. Ten se charitou zabývá už delší dobu.

„Já jsem se k tomu dostal díky Robinu Ženíškovi, se kterým jsem dřív trénoval v Dukle. Ten bohužel podlehl boji s rakovinou. Teď se pořádá pátý ročník jeho memoriálu v Řepích. V rámci toho se přispívá na onkologické centrum v Motole,“ vysvětluje Vakoč.

Nadaci Pink Bubble podpoří český závodník formou internetové aukce, do které nabídne několik zajímavých položek.

„Kombinéza od Mattea Trentina, od Fernanda Gavirii mám jeho národní dres podepsaný z mistrovství světa v Bergenu. Další spolujezdec Bob Jungels, který jel výborně na Giru a měl růžový dres, tak od něj jsem získal jeho klasický týmový dres,“ vyjmenovává cyklista.

„Za sebe jsem věnoval dres z olympiády z Ria, kde jsme měli speciální edici v bílé barvě,“ dodává jezdec stáje Quick-Step. Cyklističtí fanoušci tak mohou získat zajímavé artefakty, ale ještě přispět na dobrou věc.