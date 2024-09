Pořád mě překvapuje, jak moc tady znají český baseball, hlásí Chlup po podpisu smlouvy v Japonsku

Baseballista Marek Chlup se může stát prvním českým profesionálem v jedné z nejlepších soutěží světa. Jako dítě sice snil o angažmá v severoamerické MLB, do které se ale přes zámořskou univerzitu ani později nezávislou profi ligu nedostal. Teď se nicméně stal minimálně na rok hráčem klubu Jomiuri Giants se sídlem v Tokio Domu. Do prvního týmu pro japonskou NPB se ovšem musí propracovat ze druhého záložního družstva. Praha 12:58 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballista Marek Chlup se pokusí v Japonsku využít životní šanci | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Plním si sen, že budu hrát baseball profesionálně. Ultimátní sen bych si ale splnil, kdybych se dostal do prvního týmu. Japonský baseball je vůči světu dost uzavřený a není tolik vidět. Určitě je to ale druhá nejlepší liga na světě. I když to není Major League, tak podmínky tam jsou podobné,“ přiznává pětadvacetiletý baseballový reprezentant Marek Chlup.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si baseballistu Marka Chlupa, jak se těší z toho, že se v Japonsku stal profesionálem

Trenér národního týmu Pavel Chadim dodává. „Je to ohromná událost nejen pro český baseball. V našem sportu to není jako basketbal, kde je NBA nejlepší soutěží světa, Američané jsou olympijští vítězové a jejich tým snů je nejlepší. V baseballu je sice nejlepší soutěží Major League Baseball, ale nejlepší na světě jsou Japonci. Marek přestupuje do nejlepší baseballové země světa,“ říká Chadim.

Top podmínky

Po středečním příletu do Tokia Chlup dva dny i kvůli jet legu skoro nespal. Ale stihl podepsat smlouvu, představení na tiskové konferenci a několik dalších oficialit.

„Major League byla vždy největším snem, protože je nejvíc vidět. Když jsem byl trochu starší, tak jsem věděl, že chci hrát profesionální baseball. Bylo mi celkem jedno, kde to bude. V Japonsku poznávám, jak tu mají skvělé podmínky. Máme tady nespočet výživových poradců, kondičních trenérů. Zahlédl jsem technologie, které se dají používat na pálku, což jsem nikdy neviděl. Máme tady saunu a lázně. Nejenom na ubytování, ale i na hřišti. Myslím si, že tady toho ještě dost objevím,“ přemítá Chlup.

Baseballista Chlup míří do Japonska. Český reprezentant podepsal smlouvu s týmem Jomiuri Giants Číst článek

Pozornost na sebe vnější polař upoutal v Japonsku už loni na jaře v Tokio Domu, kde Jomiuri Giants sídlí a kde Češi na World Baseball Classic skončili čtvrtí ve skupině a zajistili si tím účast i na dalším ročníku. A to i díky památnému odpalu právě Marka Chlupa, který při zápase s domácími samuraji a tím pádem pozdějšími vítězi poslal k bariéře míč letící k němu rychlostí přes 160 kilometrů z ruky hvězdného nadhazovače Rokiho Sasakiho.

„Nikdy jsem si asi neuvědomoval, jaký to byl úspěch. Tady o tom vědí všichni. Je znát, že jsme tady s reprezentací tehdy zanechali dobrý dojem. Čechy tady zná plno lidí a pořád jsem z toho překvapený,“ popisuje Chlup.

Jeden z nejlepších pálkařů české historie podepsal v jednom z tokijských klubů roční smlouvu, a věří, že bude stačit podzim, aby se rozkoukal a aklimatizoval a ideálně dostal do prvního týmu. „Když nám dělali kartičky v klubu, kde jsem naposledy v Americe hrál, tak se nás ptali na oblíbený tým. První, který mě napadl, byl Jomiuri Giants. tak jsem to tam napsal. Tehdy jsem netušil, že bych tady někdy mohl hrát. Teď za ně hraji,“ směje se baseballista Marek Chlup - první český profesionál snad brzy už v japonské NPB.

Jomiuri Giants by ho navíc měli uvolnit i pro potřeby národního týmu pro listopadové zápasy na asijském turné.