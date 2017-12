Pořadatele Dakaru vůbec nezajímá sport, stěžuje si Macháček. Slavnou rallye pojede i v šedesáti

„Když člověk skončí Dakar, trošku se oklepe, tak už začíná přemýšlet o dalším. Ale pak už tam je a druhý třetí den si říká: ‚Proč jsem sem lezl?‘ Musím vstávat o půl čtvrté a je hrozné na tom devět hodin sedět. Nevím, proč na to lezu,“ usmívá se pro Radiožurnál Josef Macháček.

Tentokrát se důvod ke startu sám nabídl. V posledním ročníku totiž skončil po nehodě už ve čtvrté etapě. A protože čtyřkolka byla v pořádku, zbylo mu i dost náhradních dílů a peněz, rozhodl se i v šedesáti absolvovat slavnou soutěž znovu.

To vše navzdory tomu, že pokud se ho zeptáte na pořadatele, nebere si servítky. „Pořadatelé Dakaru jsou lidi, které vůbec nezajímá sportovní stránka věci. Potřebují tam dostat hezky oblečené motorkáře a auťákovce z fabriky,“ říká.

„Dakar je o tom prodat do 81 států vysílací práva, tři měsíce aby to běželo na Eurosportu. Pak to sečtou podtrhnou, a když vydělají, pokračuje se,“ říká nestor kategorie čtyřkolek.

Kriticky a otevřeně ale Josef Macháček mluví i o tratích, na kterých se Dakar v Jižní Americe jezdí. Každoroční záplavy nebo vysokohorské přejezdy.

„V pěti tisících metrech mají základní tábory a my v takové výšce závodíme. Čtyřkolky jedou 80 kilometrů v hodině, protože nemají vzduch, to je nesmysl. Chápu, že Chile je tam nepustilo. Kdyby se jelo z Peru do Chile a do Argentiny, byl by to luxusní Dakar, ale na to nemají,“ přemýšlí.

Nabízí se tedy otázka, proč vůbec Josef Macháček znovu absolvuje dakarskou rallye, když v březnu oslavil 60. narozeniny a poslední dva ročníky nedojel.

„Jsou chvíle, kdy tě to tam baví. Samozřejmě, když vyhraješ, přejedeš poslední etapu. To jsme se fotili a byla dobrá nálada,“ říká Josef Macháček. Právě proto odjel na nadcházející roční, který startuje už 6. ledna.