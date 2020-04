‚Jsme teď víc deratizéři než trenéři.‘ Posilovny znovu otevřely, platí přísná hygienická opatření

Po několika týdnech se v pondělí opět zaplnily posilovny a fitness centra. Umožnila to další vlna uvolňování vládních opatření, i když pro návštěvníky zatím platí několik speciálních pravidel. Nemůžou do šaten ani do sprch, musí udržovat dvoumetrové rozestupy a také si musí ruce potřít dezinfekcí. Liberec 18:11 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičení na balančním míči (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Návštěva fitness centra začíná u pultu, na kterém je hned několik rozprašovačů se speciálními dezinfekčními gely.

Reportér David Nyč se byl podívat, jak to vypadalo v posilovnách první den po uvolnění vládních opatření

„Takhle dezinfikovanou posilovnu jsem za těch třicet let ještě neměl. Potřebujeme toho hodně, v podstatě chodíme, běháme a dezinfikujeme. Jsme teď víc deratizéři než trenéři,“ řekl Radiožurnálu majitel posilovny Jaroslav Sokol.

„Těšil jsem se hodně. Samozřejmě jsem naběhl hned první den, co je otevřeno,“ popisoval Martin, který se po příchodu do posilovny musel obloukem vyhnout šatnám a také sprchám. „Je to nepříjemné, ale nedá se svítit. Jsem rádi za to, že je aspoň otevřeno.“

V době koronavirové krize se z každého, kdo navštíví posilovnu, stává takový samotář. Lidé by totiž měli dodržovat rozestup dva metry.

„K tomu bych jen řekl, že se stačí podívat, čím jezdíme každý den z práce. V hromadné dopravě jsou rozestupy třeba dvacet centimetrů, kolikrát je tam hlava na hlavě. A pak po nás chtějí, abychom tady dodržovali dvoumetrové rozestupy,“ dodal Martin.

V liberecké posilovně ale na předpisy pochopitelně dbají. „Dohlížíme na lidi, jestli mají všichni roušky a dodržovali vzdálenost. A aby se třeba předem domluvili, kdo jak bude na kterém stanovišti dlouho,“ řekl majitel Jaroslav Sokol.