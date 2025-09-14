Poslední etapa Vuelty se kvůli propalestinským aktivistům nedojela. Závod celkově ovládl Vingegaard

Vyvrcholení cyklistické Vuelty v Madridu překazily demonstrace propalestinských aktivistů a poslední 21. etapa závodu zůstala bez vítěze. Pořadatelé ji předčasně ukončili poté, co demonstranti vtrhli na trať závěrečného okruhu. Na celkovém pořadí to ale už nic nezměnilo, poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál Jonas Vingegaard, který si červený dres lídra upevnil vítězstvím v sobotní horské etapě.

Propalestinští demonstranti v Madridu

Propalestinští demonstranti v Madridu | Foto: Manu Fernandez / AP | Zdroj: ČTK

Organizátoři, kterým se zabezpečením trasy závěrečné etapy třítýdenního závodu pomáhalo více než 1500 policistů, zastavili peloton 56 kilometrů před cílem a po chvíli oznámili, že se už pokračovat nebude. Zatím ani není jasné, zda se podaří uskutečnit slavnostní vyhlášení konečných výsledků s předáním trofejí.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike ovládl Vueltu s náskokem 1:16 minuty před portugalským lídrem stáje UAE Emirates Joaem Almeidou. Nejlepším vrchařem se stal Almeidův australský kolega Jay Vine, bodovací soutěž ovládl Dán Mads Pedersen z Lidl-Treku.

Český cyklista Jan Hirt hájící barvy stáje Isreal-Premier Tech byl v konečném pořadí klasifikován na 43. místě. Jakub Otruba z druhodivizního týmu Caja Rural-Seguros RGA obsadil při debutu na Grand Tour 90. příčku.

Protesty už od začátku

Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů ve větší či menší míře už od začátku. Už během týmové časovky v rámci páté etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům stáje Israel-Premier Tech cestu, v desáté etapě způsobili pád v pelotonu a jedenáctá etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako dnes neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa jako například v případě čtvrteční časovky jednotlivců.

Závěrečný okruh v Madridu měl v neděli peloton absolvovat celkem devětkrát. Demonstranti, kterých se mělo do španělské metropole sjet až na šest tisíc, ale na trasu naházeli na několika místech části ochranných bariér a nakonec se jim podařilo trať zablokovat. Po ukončení závodu demonstranti pokračovali v potyčkách s policií.

