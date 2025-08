Posledních padesát metrů už bolelo, ale nechal jsem tam vše. Odměnou je skvělý čas, těší plavce Čejku

Český plavec Jan Čejka si ve finále mistrovství světa v Singapuru dohmátl pro konečné šesté místo. V závodě na 200 metrů znak zaznamenal čas 1:55,37 minuty, což je nyní hodnota nového českého rekordu. „Rekord je vždy skvělý, ale když se ho povede zaplavat na vrcholné akci, tak je to super. Plavali zde všichni rychle, tak jsem musel také,“ řekl český plavec v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Singapur 16:38 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentant Jan Čejka na mistrovství světa v Singapuru | Zdroj: Alamy / Profimedia

Jak vás bolelo posledních padesát metrů závodu?

Bolela mě úplně celá padesátka. Na sto padesáti metrech jsem si na otočce říkal, že už mě všechno dost bolí. Věděl jsem, že je to poslední start, poslední závod tady a že do toho musím dát úplně všechno. Fakt jsem se do toho položil, šel jsem přes bolest a jsem rád, že z toho mám takový dobrý čas.

V semifinále i finále jste předvedl ve finiši skvělý dohmat. Zaměřoval jste se na to?

Dva měsíce zpátky se mi na závodech stalo, že mě jeden plavec porazil v dohmatu, takže od té doby mi trenér pořád říkal, že musím dohmaty zlepšit a nesmí se mi stát, aby mě někdo přehmátl. Snažil jsem se, aby ten závěr byl rychlý. Jsem rád, že jsem tentokrát někoho přehmátl.

Jak si ceníte času 1:55,37 minuty, což je nyní hodnota nového národního rekordu?

Jsem nadšený i vzhledem k tomu, jak celá sezona probíhala. Postupně jsem se do toho dostával a na závěr jsem předvedl takovou parádu. Před rokem bych o tak dobrém čase nepřemýšlel.

Ve čtvrtek večer jste přijel na hotel až kolem jedenácté hodiny kvůli dopingové kontrole. Nemělo to žádný vliv na výkon ve finále?

Naštěstí jsem dnes ráno nic neměl a dobře jsem se vyspal. Jen jsem relaxoval a na snídani jsem šel pozdě. Chtěl jsem mít dostatek spánku. I po obědě jsem si ještě schrupnul. Bylo to v pořádku. Včera to bylo nepříjemné, protože mně vždy dopingová kontrola trvá delší dobu. Budu na tom muset ještě zapracovat, abych se tak nezdržoval. Výkon to ale nijak neovlivnilo.

Jak se cítíte jako nový národní rekordman?

Je to super. Všechny rekordy jsou super, ale pokud se mi ho povede zaplavat na vrcholné akci, tak je to mnohem lepší. V bazénu v Singapuru se mi plave skvěle. Viděli jsme tu hodně rychlých časů, což přispělo ke skvělé atmosféře. Probudilo to ve mně, že všichni plavou rychle, že musím také.