Postup je postup, Evropa je krutá a brutální, říká kapitán Hruban po třetí prohře v řadě

„Postup je postup. Myslím, že v dalších letech nebudeme zas tolik řešit, že jsme v kvalifikaci vyhráli jen dva zápasy. Měla být určitě nějaká výhra navíc, hlavně doma s Řeckem,“ uvedl Hruban.

„Ale na druhou stranu je Evropa v tomto brutální, z naší skupiny nepostoupili Nizozemci, kteří mají čtyři hráče v ACB a další dva v dobrých evropských soutěžích. Už to dávno není tak jako před deseti lety, že by v každé skupině byl tým, který by všechno prohrál o třicet a bylo hotovo,“ dodal.

„Eurozóna je v tomhle ohledu krutá a buďme rádi, že jsme postoupili. Některé týmy to nezvládly, Španělé dokázali postoupit jen proto, že dvakrát dokázali porazit Slováky, Chorvatsko nepostoupilo vůbec, Němci, poslední mistři světa, hráli do posledního zápasu. Ta vyrovnanost je na úplně jiném levelu a postup se počítá,“ pochvaloval si pětatřicetiletý střelec Nymburka, že se Češi na EuroBasketu představí popáté za sebou.

Tým posílili nováčci

Do zápasu s Brity se v omlazeném týmu kouče Diega Ocampa při absencích Tomáše Satoranského, Ondřeje Balvína i Martina Kříže zařadili i dva nováčci Adama Kejval a Petr Křivánek. Oba si připsali dvouciferný počet bodů. Křivánek dokonce začal v základní pětce.

„Speciální proslov jsem neměl, říkal jsem mu, ať hraje v pohodě, že dneska v rámci mezí v podstatě o nic nejde. Ale povídat a pak být na hřišti je věc úplně jiná, ono ty proslovy tolik nepomůžou. Na začátku bylo vidět, že je trochu nervózní, ale pak se rychle chytil. Spadlo to z něj, v utkání všichni mladí kluci ukázali množství energie. Takže dneska jsme je tak trošku hodili do bazénu a museli plavat, ale když u té metafory zůstanu, nikdo se neutopil,“ usmíval se Hruban.

„Všem jsem řekl, že odvedli dobrou práci, to hlavní bylo hrát naplno, hrát s energií, dát co mohli na hřišti hlavně v obraně, na to, co přijde v útoku, aby se tolik nesoustředili. Samozřejmě se může stát, že špatně vystřelí, že něco nespadne. Hrajeme proti dobrým hráčům, britští pivoti jsou velcí a silní, takže to neměli vůbec jednoduché, ale popasovali se s tím dobře,“ podotkl Hruban.

Češi měli v utkání 28 faulů oproti 16 domácích. „Nevím, kde se spousta situací vzala. Těžko říct, musel bych se na to podívat znova. Ten metr byl hodně různý celý zápas, nedokázali jsme se s tím srovnat. Samozřejmě spousta faulů byla, používali jsme ruce. Asi to vypadalo hůř, přece jen oni byli dneska fyzičtější, takže rozhodčí to viděli tak, že jsme si museli více pomáhat,“ uvedl Hruban.

Teď bude čekat, jestli se český tým představí v Tampere, Limassolu, Rize nebo Katovicích. „Ještě jsem to vůbec neřešil. Ale nejlepší by byl asi Kypr za sluníčkem, když už tam jsme, mohli bychom se trochu ohřát. Zároveň je to nejslabší z těch týmů, Lotyši mají obrovskou formu a skvělý tým, takže bychom mohli poslat pod sebe aspoň jeden tým, ale to si dělám srandu,“ dodal Hruban.