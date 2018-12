V životě jsem nezažila takovou podporu, chválila Kellnerová publikum při Prague Playoffs

Téměř zaplněná libeňská aréna v Praze aplaudovala Anně Kellnerové, která radostnými gesty oslavovala povedenou jízdu. V doplňkovém individuálním závodě na vrcholné světové parkurové akci zvládla s koněm Silverstonem dvě bezchybná kola a ve výjimečné konkurenci se oprávněně radovala z pátého místa Praha 9:53 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová při Prague Playoffs | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„To bylo něco neuvěřitelného. V životě jsem nezažila takovou podporu a tolik pozitivní energie. Byla jsem z toho dojatá. Nemám slov,“ přibližovala Anna Kellnerová své bezprostřední pocity po rozeskakování, do kterého postoupilo z prvního kola třináct bezchybných jezdců.

Kellnerová skončila v doplňkové soutěži na parkuru v Praze pátá, Opatrný byl devatenáctý Číst článek

Ve druhé části závodu už rozhoduje čas a dramatické souboje většinou rozhoduje dravost v kombinaci se zkušenostmi.

„Myslím si, že jsem šla hodně do rizika, ale na druhou stranu až budu mít větší zkušenosti, tak budu schopná udělat kratší obrat, na který si teď ještě nemůžu úplně troufnout. To přijde časem,“ doufá česká jezdkyně.

Do pětihvězdičkové soutěže dotované v přepočtu více než milionem korun zasáhl i druhý ze skvělé české jezdecké dvojice Aleš Opatrný. Ten o rozeskakování přišel na poslední překážce, ale i tak stejně jako Kellnerová děkoval divákům za výjimečnou atmosféru.

„Dokázal bych odhadnout, že k deseti tisícům lidi tam určitě bylo. Diváci si to zasloužili a Aničku to určitě motivovalo. Šlápla do toho a myslím, že jsem ji viděl zajet nejrychlejší rozeskakování, které kdy jela,“ chválil svou kolegyni Opatrný.

„I když to vypadá, že skončila až pátá, ale proti takovým hvězdám, jako jsou tady, tak to časem přijde,“ věří 37letý jezdec, že společně s 22letou Annou Kellnerovou můžou dál pozvedat český parkur.