‚Speciální atmosféra, parádní aréna.‘ Organizátoři parkurového Global Champions si pochvalují Prahu

Praha je v těchto dnech hlavním městem světového parkuru. Sportovní disciplína, ve které se na olympiádě závodilo už v roce 1900, sice v Česku nepatří mezi ty známější, ale díky vyvrcholení elitního seriálu může její popularita stoupnout. Finálový podnik seriálu Global Champions se navíc v příštím roce do libeňské haly vrátí. Praha 15:32 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdec Marc Houtzager z týmu Madrid in Motion s koněm Sterrehof`s Calimero při Prague Playoffs | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Velkolepě pojali organizátoři akci, která je celosvětovou premiérou. Do letošního roku se totiž v seriálu Global Champions sečetly výkony z jednotlivých závodů a podle nich určili vítězové.

Domácí Prague Lions i s Češkou Annou Kellnerovou vypadli na parkuru v Praze už ve čtvrtfinále Číst článek

„Chtěli jsme udělat něco úplně nového, vytvořit soutěž, kterou náš tradiční sport nezná. Na historii jezdectví jme hrdí, ale chceme držet krok s dobou a tak jsme přišli s play-off formátem,“ přibližuje Radiožurnálu zakladatel a šéf seriálu Jan Tops.

Olympijský vítěz parkuru družstev z Barcelony 1992 věří, že jediná speciální akce, která rozhodne o týmovém i individuálním titulu je krokem správným směrem. A tak jsou parkury v Miami, Paříži, Šanghaji a dalších známých místech jen jakousi kvalifikací na závěrečnou akci Prague Play Offs.

„Myslím, že nám tahle soutěž přinesla úplně novou úroveň. Závodíme po celém světě na skvělých místech. Nejlepší koně a nejlepší jezdci. Všechno se snaží organizátoři připravit ve skvělé kvalitě,“ chválí obecně jezdec Prague Lions a olympijský medailista z Ria Peder Fredricson elitní seriál Global Champions.

„Když jsem to tady viděl poprvé, tak mě to ohromilo. Aréna vypadá parádně a není to pro nás obvyklé, pořádat závody v hale. V tuto roční dobu to v Evropě ale jinak nejde. Zase ale je tu díky tomu speciální atmosféra a je to oproti předcházejícím závodům úplně jiný pocit,“ pochvaluje si Tops pražskou O2 arénu.

Podle nizozemského šéfa seriálu Global Champions se tak za rok elitní světoví jezdci a koně do Prahy na závěr sezóny vrátí.