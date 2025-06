Praha nebo zákoutí jižních Čech. Kudy by mohla vést trasa Tour de France?

Pátého července odstartuje už 112. ročník cyklistické Tour de France. Nejslavnější etapový závod se v posledních letech jel i mimo francouzské hranice. A v budoucnu by se mohl objevit i v Česku. Praha 17:56 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Remco Evenepoel a Tadej Pogacar na startu deváté etapy Tour de France 2024. V budoucnu by se mohli představit i v Česku | Foto: Marco Alpozzi | Zdroj: Profimedia

Každoročně deseti tisíce fanoušků přímo u trati a další miliony u televizních obrazovek sledují nejvyhlášenější zápolení mezi silničními cyklisty. „Stará dáma“ objevuje nová místa.

Start nejslavnějšího cyklistického závodu a zároveň třetí největší sportovní akce na světě po olympijských hrách a fotbalovém mistrovství světa, hostili v posledních letech španělské Bilbao, hlavní město Dánska - Kodaň, nebo v minulém roce italská Florencie. V budoucnu by k ním mohla přibýt i Česká republika.

„Reálná představa je dvě etapy v Čechách s tím, že jedna by začínala v Praze, a ta třetí etapa by začínala v Česku a končila v jiné zemi,“ říká předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, který je součástí sedmičlenné pracovní skupiny.

Obliba cyklistiky v Česku

Ta by měla zjistit konkrétní podmínky o ucházení se o pořádání Grand Départ. Tedy startu nejslavnější cyklistické akce světa. Pomoci by k tomu měla kromě atraktivity Prahy nebo jihočeského regionu, kterým by peloton měl také projet, i zkušenost českých pořadatelů s pořádáním mezinárodních akcí. A také i oblíbenost tohoto sportu v České republice.

„Popularita cyklistiky v České republice, která je unikátní nejen sportovně, ale hlavně tou participační formou, že opravdu Češi jsou národ, který nejen sportuje na kole, ale i se přemisťuje na kole. Myslím si, že je to víc než v jiných zemích,“ dodává Šebek.

Cílem pracovní skupiny je během podzimu v příštím roce předložit projekt, který bude obsahovat konkrétní organizační a finanční nároky. Do roku 2028 už je program Tour de France naplánovaný, v Česku by tedy mohl nejslavnější cyklistický etapový závod odstartovat nejdříve v roce 2029.