V Praze odstartovalo finále parkurového Global Champions. Přijeli nejlepší světoví jezdci

Po roční přestávce se do Prahy vrátilo parkurové Prague Playoffs. Od čtvrtka do neděle se v O2 areně představí nejlepší světoví jezdci, mezi kterými nechybí ani členové českého týmu z olympijských her v Tokiu. Kromě soubojů o hlavní tituly uvidí diváci i ukázky celé řady dalších jezdeckých disciplín. Praha 16:03 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Opatrný | Zdroj: Reuters

„Od začátku, kdy jsme dostali možnost tuto akci organizovat, jsme se soustředili na to, že to chceme trochu rozšířit, to znamená nejen soutěžní program, ale chceme to udělat zajímavé pro všechny diváky, pro celou rodinu,“ říká ke scénáři letošním ročníku ředitel organizačního výboru Jan Andrlík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Praze odstartovalo finále parkurového Global Champions. Více si poslechněte v reportáži Miroslava Lence

Diváci se tak v průběhu odpoledních exhibičních vystoupení můžou těšit například na závod čtyřspřeží nebo horseball, což je už století stará hra založená na kombinaci pravidel koňského póla, basketbalu a rugby.

Každodenní program vždy uzavřou závody hlavní kategorie. Vůbec první soutěž pak ale odstartovala ve čtvrtek po 14. hodině.

„Program akce zahajujeme nižší soutěží, to znamená rámcovou, a potom večer už můžeme vidět čtvrtfinále týmové soutěže Global Champions League. Právě v této soutěži se budou účastnit Prague Lions, což je náš tým, a bude bojovat o postup do semifinále, které bude v pátek,“ doplňuje Jan Andrlík, který dál upozornil na fakt, že ani po náročné olympijské sezóně nechybí v Praze největší jméno současného parkuru.

Sedmdesát procent výkonu je na koni a třicet procent na jezdci, popisuje parkur Anna Kellnerová Číst článek

Tím je úřadující olympijský šampion Brit Ben Maher, který stále vzpomíná na své pražské vítězství z roku 2019: „Byla tu neuvěřitelná atmosféra. Chvíli jsem se dokonce cítil jako rocková hvězda. Samozřejmě to bylo ještě před covidem, ale i tak věřím, že nás diváci přijdou znovu podpořit, abychom předvedli to nejlepší. A tím myslím koně i samotné jezdce.“

I osmatřicetiletý Maher bere účast ve finále parkurové série Global Champions jako jasnou záležitost.

„Jsme už na konci dlouhé a náročné sezony. Přesto jsem ale nad účastí ani chvíli neváhal. Myslím, že lidé tu našemu sportu rozumí a dokáží ocenit kvalitní výkony. Navíc jsem si Prahu opravdu zamiloval. A i to je jeden z důvodů, proč se sem tak rád vracím,“ dodává jedna z největších hvězd současného parkuru Brit Ben Maher, který bude své vítězství mezi jednotlivci obhajovat v sobotu od 20 hodin.