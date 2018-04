Praha zvažuje stavbu sportovní haly ve Strašnicích. Městská část i škola jsou pro, místní protestují

V pražských Strašnicích by mohla vyrůst nová multifunkční hala s kapacitou až 1200 diváků. O návrhu florbalového klubu Bohemians už jednaly sportovní výbory magistrátu i městské části, zároveň vyvolal diskusi obyvatel sídliště Solidarita, podle některých se stavba na místo nehodí. Praha, Strašnice 16:00 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh Nové haly ve Strašnicích | Zdroj: FbŠ Bohemians

S návrhem přišel florbalový klub Bohemians, který řeší akutní nedostatek ploch pro trénování a hraní zápasů. Z analýzy vyšel jako vhodný pozemek vedle Základní školy Brigádníků na sídlišti Solidarita ve Strašnicích.

„Jsme v dlouhodobějším jednání s MČ Praha 10, že je potřeba vyřešit nedostatek sportovišť. Nemáme kde trénovat. Jen florbalová Bohemka trénuje na 15 místech po Praze, což není úplně komfortní situace. A nejsme jediní, jsou desítky sportovních klubů, které se přetahují o čas v halách. Bavíme se o druhém největším sportu stran členské základny a provozujeme ho po školních tělocvičnách,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Jakub Doubrava, statutární zástupce FbŠ Bohemians.

Podle návrhu by hala měla dosahovat výšky zhruba třípodlažní budovy a má nabídnout zázemí nejen pro florbal, ale také házenou, futsal, volejbal, badminton či judo. V případě konání větších sportovních akcí by teleskopické tribuny zvýšily kapacitu až na 1200 diváků. Samotná hala by zabrala méně než třetinu pozemku, zbytek by tvořil otevřený sportovní areál a parkoviště s 80 místy.

Florbalisté Bohemians představili svůj návrh na sportovních výborech pražského magistrátu i městské části Praha 10, oba uznaly potřebu řešit nedostatek sportovní infrastruktury. „Výbor zatím nezaujal žádné stanovisko, k projednání zřejmě dojde na květnovém nebo červnovém zasedání,“ odpověděl na dotaz iROZHLASu předseda výboru pro sport a volný čas Antonín Lébl (ANO 2011).

Na magistrátu, jemuž pozemek patří, vyzvali florbalisty k doplnění finanční rozvahy. Jakub Doubrava z Bohemians odhaduje náklady přibližně na 100 milionů korun, investorem by měl být magistrát.

Městská část Praha 10, na jejímž území by hala měla stát, s florbalisty návrh konzultuje. S dalším postupem ale vyčká na postup magistrátu.

„Dlouhodobě cítíme, že Praha 10 potřebuje větší sportovní halu, jsou tu opravdu malinké, které jsou nevyhovující. Naše děti tu trénují v ne úplně důstojných podmínkách, celá Praha má hodně málo hal oproti jiným krajům,“ vysvětluje předsedkyně sportovního výboru MČ Praha 10 Kateřina Peštová z ČSSD.

„Máme 11 tisíc příslušníků sportující mládeže. Když vezmu, že pro tolik dětí nemáme vyhovující prostory a je možnost, že to magistrát postaví... Byla by škoda toho nevyužít, ale je to teprve na začátku,“ dodává.

Návrh počítá s tím, že hala vyroste ve Strašnicích na pozemku vedle základní školy Brigádníků. Na místě, kde je aktuálně zanedbané hřiště. Ředitelka školy Alena Polanská možnost vítá, protože její žáci mají aktuálně k dispozici jen jednu tělocvičnu. V případě postavení haly by měli 16 procent času využít právě školáci.

'Lidé chtějí otevřené sportoviště'

Obyvatelé přilehlého sídliště Solidarita naopak nesouhlasí. Argumentují, že by hala změnila ráz jednoho z nejstarších a nejklidnějších pražských sídlišť, připravila obyvatele o volný prostor, kam chodí sportovat či relaxovat, a způsobila by dopravní problémy.

Sídliště Solidarita První poválečná velká bytová akce v Praze. V letech 1947 – 1951 bylo v pražských Strašnicích vybudováno 1200 bytů, polovina v řadových domcích, druhá ve čtyřpodlažních nájemních domech. Na stavbě byly použity velkoformátové betonové prvky - fasádní díly a stropnice, které se vyráběly přímo na staveništi. Šlo o předchůdce panelů, které byly použity v další bytové výstavbě v Praze. Vedoucím projektantem byl František Jech, který vycházel z myšlenek švýcarského architekta a urbanisty Le Corbusiera.

„Místní obyvatelé mají výhrady, chtějí sportoviště pod širým nebem, nechtějí, aby byly děti zavřené v hale. Lidé chtějí otevřené sportoviště a aby bylo otevřené veřejnosti,“ říká po setkání s občany přímo na hřišti Pavel Hájek z Pirátů, kteří jsou na Praze 10 v opozici. K diskusi se minulý týden sešlo zhruba 70 obyvatel, kteří prostor využívají, další komentáře jsou na sociálních sítích. „Většina komentářů je negativních. Až mě překvapilo, jak místní drží spolu.“

„Opravit se to dá za zlomek peněz a dá se to udělat otevřené, kvůli tomu se nemusí stavět hala. Na Praze 10 zrovna máme obrovskou rozvojovou plochu brownfieldu Strašnice, kde by se sportoviště bez jakéhokoli odporu místních dalo umístit, ale samozřejmě za delší dobu,“ navrhuje Hájek.

Jím navrhovaná plocha ale není v územním plánu zavedena jako sportoviště, příprava pozemku by projekt zdržela minimálně o několik let.

Připraveni k diskusi

Projekt stavby nové haly na Praze 10 je teprve v začátcích, stavba by v ideálním případě mohla proběhnout v horizontu přibližně pěti let, ale zdá se, že ještě předtím projde velkou diskusí.

„Komunikace je nutná, florbalový klub to neprosadí přes odpor místních,“ říká Pirát Hájek. Florbalisté s nutností obhajoby před veřejností počítají. Máme chuť se potkat s cílovými skupinami, kterých by se hala mohla týkat. Zároveň si uvědomujeme, že nebudeme investor. Můžeme jen říkat, proč je dobře, aby bylo sportoviště. Argumentů je spousta a je to o debatách,“ ví Jakub Doubrava.

Připravena zapojit se je i městská část. „Až budeme vědět, že magistrát má zájem, budeme chtít komunikovat s občany, abychom mohli říct, co tam místní chtějí, jak by se to dalo změnit,“ říká Kateřina Peštová, která si v případné hale představovala i prvky komunitního centra.