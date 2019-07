Je to úžasný pocit, znamená to pro mě moc, říká vítězka pražského triatlonu Kahlefeldt Vodičková

V Praze se představili ti nejlepší triatlonisté z celého světa. Vedle řady olympijských a paralympijských medailistů nebo světových šampionů vyrazili do závodu Challenge Prague i nadšení amatéři, kteří se utkali na speciální kratší trati. Tu si mezi mnoha jinými závodníky vyzkoušel i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Praha 22:46 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod žen ve středním triatlonu Challenge Prague vyhrála Radka Kahlefeldt - Vodičková | Zdroj: ČTK

„Plavání není úplně moje doména, tam vždy vyplavu jako jeden z posledních. Zjistil jsem ale zase, že mi velmi jde kolo, tam jsem měl docela slušný průměr. Myslím si, že i klidně k 40 kilometrům v hodině.“

Bývalý desetibojař Roman Šebrle měl jasno v tom, která disciplína mu jde v triatlonu nejlépe a kterou by naopak klidně vynechal. To známému kardiochirurgovi Janu Pirkovi z pražského IKEMu bylo naopak jedno, jakou část závodu zrovna absolvuje. I když k úvodní plavecké části měl také zvláštní výhrady.

Triatlon jako nevidomý: při plavání je přivázaný ke svému vodičovi, cyklistickou část jede na dvoukole Číst článek

„Bylo nepříjemné, když se člověk dostal mezi prsaře, protože ti strašně kopou, tak jsem se snažil, abych byl mezi kraulaři. Užil jsem si to ohromně, šel jsem to s rozumem,“ popsal kardiochirurg Radiožurnálu.

Jenže zatímco Pirk nebo Šebrle závodili na kratší trati pouze pro radost a potěšení, profesionálové v hlavním závodě bojovali o účast na mistrovství světa. Z českých triatlonistů si ji mezi ženami zajistila Radka Kahlefeldt Vodičková, která po famózní běžecké části celý ženský závod před domácím publikem ovládla.

„Jak už jsem řekla včera (v pátek – pozn. red.), znamenalo by to moc. Teď jsem tak strašně ráda, že to vyšlo. Je to úžasný pocit, děkuji moc všem fanouškům, jste skvělí,“ děkovala za podporu Češka provdaná a žijící v Austrálii, která ještě po prostřední cyklistické části ztrácela na do té doby vedoucí Švédku Lisu Nordénovou přes tři a půl minuty.

„Lisa se teď snaží kvalifikovat na olympiádu v cyklistice, takže je úžasně silná. Můj cíl byl zůstat s ní co nejdéle a ztratit co nejméně, abych pak měla šanci ji doběhnout. Doufala jsem, diváci mě tlačili dopředu. Bylo úžasné, že jsem jí nějaké tři kilometry před koncem doběhla. Věděla jsem, že bych to mohla mít v kapse a začala jsem si to trochu víc užívat,“ dodala triatlonistka.

Mezi muži triumfoval Němec Florian Angert, nejlepší z českých triatlonistů Tomáš Renč doběhl na devátém místě.