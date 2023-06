Pražským primátorkám po návratu znovu dominovala osma Dukly, soupeřům nedala šanci

Favorizovaná posádka pražské Dukly při návratu na veslařské Primátorky podle očekávání vyhrála 110. ročník prestižního závodu osmiveslic. Sestava Filip Zima, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Jan Cincibuch, Václav Baldrián, Marek Diblík, Jan Čížek, Lukáš Helešic s navrátilcem Oldřichem Hejduškem na pozici kormidelníka zvítězila s náskokem téměř dvou délek lodi před složeným týmem Dukly a Slavie, třetí skončila další loď Dukly. Praha 16:18 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězná posádka pražské Dukly | Foto: Iva Roháčková

Mezi ženskými osmiveslicemi obhájila prvenství společná loď Hamru a Blesku. Závody skifařů ovládli potřetí Jan Potůček z Dukly a popáté Lenka Lukšová ze Slavie, jež předchozí čtyři prvenství vybojovala pod jménem Antošová.

„Je to zase krásný, předtím to bylo s chlapama z oddílu, teď je to s Duklou. Pro nás je to za odměnu, dřeme v resortu a splnili jsme, co se od nás očekávalo, takže krásný vítězství a atmosféra je tady vždy famózní, svěřil se Radiožurnálu Sport Lukáš Helešic.

Veslaři Dukly v minulých dvou letech na Primátorkách nestartovali v dresu armádního klubu, podle nových regulí se totiž nemohli zástupci takzvaných resortních sportovních center včetně Dukly nejslavnějšího českého závodu účastnit.

V roce 2021 tak například ve vítězné posádce Slavie sedělo šest zástupců Dukly. Loni se při opětovném triumfu Slavie ale prakticky všichni elitní veslaři v červnu soustředili na přípravu na mistrovství světa v Račicích. Pro letošek organizátoři omezení zrušili.

Primátorky, 110. ročník veslařské regaty: Muži: Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček (Dukla) 7:43,9, 2. Viktora 7:55,4, 3. Pfeifer (oba Hamr) 8:09,4. Osma: 1. Dukla Praha (Zima, Neděla, Šišma, Cincibuch, Baldrián, Diblík, Čížek, Helešic, korm. Hejdušek) 5:53,370, 2. Dukla/Slavia (Dočekal, Sedlák, Koška, Hruška, Tichý, Baldinus, Zobal, Chlebovský, korm. Zelenková) 5:58,280, 3. Dukla/ČVK Praha (Šnajdr, Pachman, Keller, Ježek, Fleissner, Zindulka, Janáč, Nosek, korm. Perglerová) 6:00,810. Ženy: Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Lukšová (Slavia) 8:14,6, 2. Nedělová 8:22,8, 3. Heranová (obě Olymp) 8:29,3. Osma: 1. Hamr/Blesk (B. Podrazilová, Hajnovičová, Hartmanová, Mašínová, Zámostrná, Solařová, Šantrůčková, E. Podrazilová, korm. Matoušová) 6:49,1, 2. Olomouc/LS Brno (Hockaday, Drahoutská, Holčáková, Burešová, Hrbáčková, Mrkvová, Uličná, Slepičková, korm. Lorenc) 6:57,6, 3. Slavia (Valsová, Macková, Studená, Kupková, Žabová, Švejdová, Hanková, Zavadilová, korm. Motlová) 7:01,8.