Slavila dvakrát, vyhrála ale jen jednou. Jolanda Neffová si při Pražských schodech spletla cíl závodu

Když odstartujete, a jezdíte po jedné cestě několik okruhů, čekáte, že cíl bude na stejném místě jako start. To si chybně myslela i Jolanda Neffová na horském kole při své premiéře na exhibici Pražské schody. A i protože měla náskok, mohla se radovat vlastně dvakrát. V domnělém cíli a pak v tom opravdovém nahoře u Pražského hradu. Audio Praha 8:17 30. května 2018

„Bylo to strašně těžké. Hlavně tedy proto, že jsem si myslela, že cílová čára bude na stejném místě, jako byla ta startovní. Bylo to strašné. O to jsem z výhry šťastnější,“ popisovala Radiožurnálu po závodě šťastná vítězka.

Jolanda Neffová se na Pražských schodech radovala dvakrát, jednou však omylem.

Mohlo to být ještě horší, protože drobná švýcarská blondýnka opravdu očividně zvolnila.

A v tu chvíli jí mohla v hlavě běžet věta její jmenovkyně – jiné Jolandy - české věštkyně z televizní obrazovky.

„Tady vidím velký špatný.“

Kletba se ale nevyplnila a Jolandě Neffové se povedlo tělo ještě jednou nastartovat. Byl to těžký úkol pro dalších asi 40 sekund do regulérního cíle.

„Jasně, že jsem si myslela, že už je konec. Jela jsem úplně naplno, sprintovala jsem. Pak už jsem přestala bojovat, podívala jsem se za sebe, ale holky jely dál, tak jsem si řekla – to snad ne, ten cíl bude až tam nahoře. A pak jsem viděla ten cílový znak. To už se ale můj náskok zmenšil. Nakonec jsem moc ráda, že jsem udržela vedení i do toho opravdového konce,“ popisovala Neffová.

Věštba jmenovkyně tedy v kopci u Pražského hradu nevyšla. Jolanda Neffová může slavit po stříbru v závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě znovu, pětadvacetiletá Švýcarka vyhrála stejně starou exhibici jako je ona sama - Pražské schody.