Sportovní hvězdy na Pražském hradě. 100 let českého sportu oslavily obědem s prezidentem

Takovou koncentraci olympijských vítězů, mistrů světa a Evropy na jednom místě byste těžko hledali kdekoliv na světě. Na Pražském hradě se nejlepší čeští sportovci sešli u příležitosti oslav sta let českého sportu ke slavnostnímu obědu s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Praha 21:55 28. září 2018

„Už jenom, když sem člověk přijde a ty osobnosti českého sportu, jeho historie i současnosti potkává, tak je to chvilka, kdy se člověk může zastavit a zamyslet se, čeho je vlastně součástí,“ uvažovala Kateřina Neumannová, že se při oslavách 100 let českého sportu na Pražském hradě sešla ke slavnostnímu obědu výjimečná společnost.

Osobnosti sportu se sešly na slavnostním obědě na Pražském hradě. Nechyběli Jaromír Jágr, či Kateřina Neumannová

„Je to hrozně hezký moment, abychom si uvědomili, co se nám povedlo a snažili se, aby se nám toho do budoucna ještě hodně povedlo,“ přiznala Neumannová.

„Samozřejmě kam se člověk podívá, tam vidí někoho, kdo mu buď připomíná pro mě tedy mládí, ale samozřejmě obrovské české nebo československé sportovní úspěchy,“ potvrdil i bývalý fotbalista Pavel Kuka, že na slavnostní oběd přijali pozvání opravdu hvězdní sportovci české a československé historie.

„Na jednu stranu mě to samozřejmě mrzí, ale když budeš mít váhu a na jedné straně bude posezení s panem prezidentem, nebo focení sportovců. Je to těžké, ale nedalo se to zvládnout, mrzí mě to,“ vysvětloval hokejista Jaromír Jágr, který kvůli soukromému rozhovoru s prezidentem Zemanem nestihl společné focení všech hostů.

„Pro mě je to obrovská pocta být mezi těmito lidmi a vidět tady procházet olympijské vítěze, různé mistry světa a podobně. Jsem hrozně rád, že v této společnosti můžu být, že můžu poznat nové lidi, které jsem neviděl osobně a znal jsem je jen z vyprávění,“ vyprávěl judista Lukáš Krpálek, který jako olympijský vítěz z Ria nemohl na Pražském hradě chybět.

Slavnostní oběd byl pro sportovce příležitostí znovu se po letech setkat nebo naopak poprvé poznat. Dvacetinásobní mistři světa v kolové bratři Pospíšilové tak požádali olympijského šampiona ze Soulu tenistu Miloslava Mečíře o autogram.

„On byl pro nás také hvězda, neskonatelná. Jednak Kodeš, jednak Mečíř a další. To jsou pro nás všechny stejné hvězdy, jako jsme třeba my pro ně. Je pro mě čest ho požádat o autogram,“ prohlásil Jindřich Pospíšil.