Pražský maraton vyhráli Weldeová a Berhanu, za Čechy slaví Hrochová a Havlena

Etiopan Lemi Berhanu Hayle jako první obhájil vítězství v Pražském maratonu. Tentokrát vyhrál v čase 2:05:14 hodiny. To je druhý nejrychlejší maraton v Praze všech dob. Za dva roky starým rekordem závodu Keňana Alexandera Mutisa Berhanu zaostal o pět sekund.

Nejrychlejší ženou byla dvacetiletá Etiopanka Bertukan Weldeová Suraová za 2:20:55. Český titul poprvé v kariéře získali Yann Havlena (2:21:11) a Tereza Hrochová (2:34:03), která byla celkově sedmá.

Berhanu běžel osamoceně v čele od 30. kilometru. Byl o tři a půl minuty rychlejší než před rokem. Zvítězil zhruba o dvě minuty před Keňanem Felixem Kipkoechem. Třetím místem překvapil Japonec Tecuja Joroizaka.

V boji o český titul si nejodvážněji počínal čtyřiadvacetiletý Yann Havlena, jenž žije a trénuje ve Švýcarsku. Bronzový medailista z roku 2023 se na rozdíl od ostatních nejrychlejších tuzemských běžců nedržel s nejlepšími ženami, od začátku byl o kus před nimi. V sólozávodě mu v závěru docházely síly a na koberci těsně před cílem dokonce vyčerpáním upadl na kolena, ale osmisekundový náskok před Vítem Pavlištou uhájil. Pro bronz si doběhl loňský šampion Martin Edlman (2:21:49).

Stejně jako loni zaznamenala Etiopie na maratonu v Praze double. Weldeová vyhrála o půl minuty před Keňankou Evaline Chirchirovou. Osobní rekord si krátce před 21. narozeninami zlepšila zhruba o minutu, jen třikrát od prvního ročníku v roce 1995 běžela nejrychlejší žena maratonu v Praze rychleji. Třetí skončila další Keňanka Pascalia Chepkogeiová (2:22:11).

Roli favoritky mezi domácími vytrvalkyněmi s přehledem potvrdila Tereza Hrochová, ačkoliv před třemi týdny skončila devátá v maratonu na mistrovství Evropy v silničních bězích. Při debutu na pražské trati měla od začátku závodu bezpečný náskok. Loňskou šampionku Petru Pastorovou porazila o osm minut a 41 sekund. „V rámci možností jsem si to užila. Je to zajímavý závod, budu to muset ještě zpracovat,“ řekla České televizi Hrochová. Trofej z maratonu přidala do bohaté sbírky českých titulů v jiných běžeckých disciplínách, kterou rozšířila na sedmnáct.

Společně s Pastorovou dlouho běžela Eva Filipiová, která nakonec skončila v hodnocení národního šampionátu třetí v čase 2:43:26.