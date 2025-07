Před rozplavbou jsem byla nervózní, semifinále bylo uvolněnější. Je to přece šampionát, říká Seemanová

Plavkyně Barbora Seemanová je ve finále mistrovství světa. Česká kraulařka se do něj na své hlavní trati, dvoustovce, dostala čtvrtým nejrychlejším časem. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že před ranní rozplavbou byla nervózní, ale při semifinálovém závodě už byla mnohem uvolněnější. Rozhovor Singapur 17:07 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová se raduje z postupu do finále mistrovství světa (archivní foto) | Foto: Andrej Isakovic | Zdroj: AFP / Profimedia

Jak hodnotíte výkon v semifinálovém závodě?

Jsem moc ráda, že přišel výkon pod hodnotu 1:56 minut a také, že jsem se přiblížila ještě víc k mému českému rekordu. Jsem spokojená a budou mě zajímat jednotlivé mezičasy. Chci rozhodně vidět třetí padesátku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si plavkyni Barboru Seemanovou po postupu do finále na mistrovství světa

Proč zrovna třetí padesátku?

Protože je vždycky kritická. Zajímá mě, zda jsem ji zvládla pod třicet sekund nebo to bylo pomalejší. Je to takové moje matematické číselné srovnávání, které si chci udělat.

Po ranních rozplavbách jste vypadala výrazně nervóznější. Spadla z vás nyní po postupu do finále nervozita?

První závod na šampionátu je vždy nervózní. Člověk si potřebuje zkusit bazén a zažít si závodní atmosféru. Ráno jsem byla nervózní, ale to tak má být. Jsme na mistrovství světa, tak by bylo něco špatně, kdybych nebyla nervózní. Každopádně v semifinále jsem už byla mnohem uvolněnější a užívala si to od prvního momentu. Byla jsem v dobrém rozpoložení už když jsem vešla do svolavatelny.

Je pro vás postup do finále potvrzení toho, že patříte k elitním světovým závodnicím?

Určitě. Vždy to beru akci po akci. Nehodnotím to nijak zpětně. Každé finále, kam se dostanu na světové úrovni, považuji jako velký úspěch. I když zde chybí některá velká jména, tak časy, které se zde plavou v kraulařských disciplínách, jsou velmi kvalitní. I tak je to tady pořádně nasekané v pár desetinách.