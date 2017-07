Předvedli jsme bojovný výkon, ale Německo bylo preciznější na servisu, hodnotí trenér Pommer

České volejbalistky mají za sebou vyvrcholení letošní světové Grand Prix. Během víkendu ale v Ostravě při Final Four prohrály oba své zápasy. Jak v semifinále s Polskem, tak i zápase o třetí místo s Německem. V obou případech 1:3 na sety. S trenérem týmu Zdeňkem Pommerem mladším mluvil po turnaji redaktor Radiožurnálu David Procházka. Ostrava 19:30 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér volejbalistek Zdeněk Pommer | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Jak hodnotíte zápas s Německem a Polskem?

Předvedli jsme dobrý bojovný výkon. Škoda, že na soupeře to nestačilo, protože byl preciznější především na servisu. Na druhou stranu jsme zahráli dvě dobré koncovky, kdy jsme prohráli těsně o dva body v prvním a ve čtvrtém setu, takže to hodnotím dobře. Holky hrály bojovně, výborně zahrála dneska Máří Toufarová na pozici diagonální hráčky a i Petra Kojdová se toho dobře zhostila. Bohužel nás v těžkých chvílích Německo zatlačilo servisem.

Jak celkově hodnotíte Final Four?

Dobře. Bylo to náročné, dlouhé. Tyto dva státy jsou v žebříčku nad námi, takže bychom museli riskovat ve všech činnostech. To se nám chvílemi dařilo. Sportovně musím uznat, že je to spravedlivé.

Čekají vás ještě dvě důležité akce, jaký bude program?

Teď bude týden volno a potom jedem na kvalifikaci na svět. Do Japonska postupují dva týmy. Hraje se v Holandsku, Holanďanky jsou jednoznačnými favoritkami. Budeme se rvát o druhé postupové místo a pak nás čeká Evropa.

Chystáte nějaké změny?

Hodlám rozšířit výběr, který bude trénovat. V tuhle chvíli si to ale nechám pro sebe a neprozradím jediné jméno.