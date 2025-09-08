Překážkový běh nebo okruh pro kola. Plzeň postaví za 30 milionů víceúčelové sportoviště Predator Park

Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u železniční trati na okraji sídliště Skvrňany Plzeň. Stavba za necelých 30 milionů korun, na které se kromě magistrátu finančně rovněž podílí i třetí a pátý městský obvod, začne v polovině září, hotovo by mělo být v létě příštího roku. V tiskové zprávě o tom informoval magistrát.

Plzeň postaví za 30 milionů víceúčelové sportoviště Predator Park (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash

„Sportoviště o velikosti zhruba 16 000 metrů čtverečních bude rodělené na tři hlavní části. První je okruh pro pěší a běžce, druhý počítá s trasami pro překážkový běh s workoutovými prvky a třetí nabídne uzavřený okruh pro kola, koloběžky nebo skatebordy,“ vysvětlila pro Český rozhlas Plzeň mluvčí magistrátu Barbora Hájková.

Běžci si budou moci vyzkoušet jednodušší i extrémní terénní trasy, doplněné svahy, valy, kameny a dalšími přírodními překážkami. Celoročně přístupný sportovní areál vznikne podél trati na Cheb v místě bývalé vlečky mezi Zadními Skvrňany a Křimicemi.

„Jedná se o dříve zanedbanou a léta nevyužívanou lokalitu, kde se v posledních letech shlukovaly problémové osoby. Díky projektu se ale prostor promění na atraktivní místo pro mladé lidi a sportovce,“ uvedl primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Město v sousedství vybuduje novou zastávku MHD a parkoviště.

„Obdobně jako na lyžařských sjezdovkách budou trasy označené podle náročnosti. Ty přímé jsou ideální pro širokou veřejnost, extrémní jsou technicky náročnější. Jsou to pasáže s různými obtížemi, například s terénními schody tvořenými z kamenů, palisád, kmenů stromů,“ řekl Tolar. Pod překážkovými bloky bude kvůli bezpečnosti dopadová plocha z tartanu nebo dřevní štěpky.

Zmizely tuny odpadu

„Tento projekt dokazuje další úspěšnou spolupráci mezi městem Plzní a jejími obvody. Těší mě, že se podaří zvelebit okrajovou část města, která už příští rok umožní vyžití profesionálním sportovcům, nadšencům i dětem,“ řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).

Plán proměnit zpustlou lokalitu vznikl v roce 2017 v menším městském obvodu Křimice. „Jsem rád, že po osmi letech od našeho nápadu zrekultivovat toto místo a vytvořit zajímavé relaxační prostředí, se již dílo podaří,“ dodal starosta Křimic Vít Mojžíš (Plzeňská aliance).

Obvod nechal za milion korun vyklidit tuny odpadu po bezdomovcích, zaplatil za studii proveditelnosti a za úklid a vyčištění areálu. Na stavbu dá 2,5 milionu korun. Čtyřmi miliony přispěje centrální obvod Plzeň 3, jehož součástí je čtvrť Skvrňany.

„Protože se jedná o velké sídliště, jsem přesvědčený, že jeho obyvatelé nové sportovní vyžití určitě uvítají,“ dodal starosta obvodu David Procházka (ANO).

Julie Suchá, ČTK

