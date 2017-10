Překvapilo mě, jaký mám náskok, říká plochodrážník Milík. Zlatou přilbu vyhrál díky skvělém startu

Poprvé od roku 1996 plochodrážní závod o Zlatou přilbu vyhrál český jezdec. Dnes se to povedlo pardubickému závodníkovi Václavu Milíkovi, který ve finále nedal svým soupeřům šanci. Od první zatáčky vedl a kolo za kolem se blížil velkému triumfu. Pardubice 20:32 1. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Milík je po 21 letech prvním Čechem, který vyhrál Zlatou přilbu Pardubice | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Václave, po 21 letech vyhrál Zlatou přilbu Čech, navíc z Pardubic. Jaké máte pocity?

Pocity mám výborné, protože udělat takový výsledek před tolika fanoušky mezi tolika dobrými závodníky je něco neskutečného.

Český triumf po 21 letech. Zlatou přilbu ovládl v Pardubicích Václav Milík Číst článek

Je to 21 let, co to Čech nevyhrál a mně se to podařilo. Jsem rád, že se mi podařil start, protože by bylo nesmírně těžké tady předjíždět, moc by to nešlo. Ale po „lajně“ jsem byl rychlý. Když jsem se otočil a zjistil, že mám 30 metrů náskok, tak mě to zaskočilo. Měli jsme to dobře nastavené.

Vy jste vypálil ze startu. V čele jste byl od první zatáčky. Kdy jste začal věřit, že to vyjde?

Po třetím kole, když jsem se srovnal na rychlou stopu. Už jsem si akorát přál, aby se nestalo nic s motorkou.

Soustředil jsem se na dobrý reflex a abych si vybral dobrou startovní stopu. Když jsem přijel na čtvrté pole, zjistil jsem, že tam materiál je, dal jsem si ho do koleje, uklepal a říkal jsem si, že opravdu drží a start by mohl vyjít. Vyhrál jsem spíš na startu než v jízdě.

Jak jste vnímal zesilující podporu? Od začátku byla vynikající, ale postupem času byly ochozy bouřlivější a bouřlivější.

Byl to takový doping od diváků. Když řvou, navíc moje jméno. Říkal jsem si: „Sakra, vždyť já to pro ně musím udělat.“

Taťka mi říkal, že ve všem jsem ho překonal, jen nemám Zlatou přilbu, protože on ji vyhrál dvakrát na Slovensku. Už jsem ho překonal v pardubické Zlaté přilbě, teď musím vyhrát aspoň jednou slovenskou, abych mu mohl říct, že jsem ho definitivně překonal.

Jaké velké budou oslavy?

Oslavy nebudou vůbec žádné, protože zítra jedu na Markétě Tomíčkům memoriál. Takže si poplácáme s týmem, taťkou, mámou a především s mechaniky. S těmi jsme dneska udělali obrovskou hromadu práce, která se vyplatila. Oslavy budou, až budu mít volněji.