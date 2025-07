Překvapilo mě, že postup do finále byl daleko. Národní rekord je super zážitek, přiznává plavec Knedla

Miroslav Knedla zaplaval v semifinále mistrovství světa nový český rekord na 100 metrů znak. Jeho čas 53,15 setin sekundy byl i přesto výrazně za postupem do finále, skončil dělený dvanáctý. Knedla při pohledu na výsledkovou tabuli po druhém semifinále jen v úžasu koukal na časy soupeřů. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport český reprezentant přiznal, že ho tak vysoká úroveň semifinále překvapila. Singapur 16:33 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Miroslav Knedla na mistrovství světa v Singapuru | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia

Nový český rekord jste zaplaval v semifinále mistrovství světa, což je přesně chvíle, kdy se rekord má předvést. Jak jste spokojený s tím, co jste v Singapuru dokázal?

Jsem ohromně spokojený. Po dvou letech jsem si zaplaval osobák a ani mě tolik nebolí hlava a nechce se mi zvracet. Druhá padesátka byla mnohem lepší než v dopoledních rozplavbách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si českého plavce Miroslava Knedlu poté, co zaplaval národní rekord v disciplíně 100 metrů znak

Vypadáte v daleko lepší kondici než ráno. Cítil jste, že máte rozhodně víc sil?

Před startem jsem byl sice vystresovaný, ale snažil jsem se do toho nějak dostat. První padesátku jsem v závodě rozjel rychle, ale bylo to tak, abych se cítil pořád dobře. Držel jsem s polským závodníkem Ksawerym Masiukem, takže to bylo celkem v pohodě a v druhé padesátce mi to skvěle vyšlo.

Jak moc je pro vás důležité, že jste zaplaval tak dobrý čas i teď nově pod vedením zahraničního trenéra?

Je to všechno o tom, jak člověk trénuje. Za poslední půl rok jsme opravdu zamakali a po neúspěšném mistrovství univerzit jsem se do toho vážně opřel. Zlepšil jsem se o trochu, ale zase po dlouhé době. Je to pro mě super zážitek. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel univerzitu v Indianě, která mě na tohle připravila.

Na semifinálové poměry jste zaplaval skvělý čas, ale konkurence je tak velká, že postup do finále byl vzdálený sedm desetin sekundy. Jak to vnímáte?

Přišlo mi to neuvěřitelné. Před odjezdem na mistrovství světa jsem říkal, jak bych se moc rád dostal do finále. Když jsem se ale koukl na přihlášky, tak jsem zjistil, že je tu elita. Je to docela nezvyk, protože rok po olympiádě si běžně bere většina závodníků delší volno. Nyní je tady ale i tak plno lidí. I tak mě překvapilo, že postup ležel na hodnotě 52,57 sekundy. Vše bylo do vteřiny od světového rekordu, což je neuvěřitelně vyrovnané výsledkové pole. Sledovat finále bude vážně zážitek.